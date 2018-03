Igual ve "más fácil" buscar soluciones al Metro-TUS "en el despacho que en la calle"

La alcaldesa se ha pronunciado de esta forma al ser preguntada por la prensa, en una visita a la Fundación San Cándido, por la manifestación convocada por la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) y la Asamblea Ciudadana por la Movilidad en contra del Metro-TUS.

Igual ha vuelto a decir que entiende "las quejas y las demandas" de los usuarios de este servicio de transporte. También ha reiterado que ya está habiendo correcciones en el Metro-TUS y que están previstas nuevas modificaciones para las próximas semanas. "Ya se han introducido los primeros cambios, ya están preparados los de la semana que viene y también los de la siguiente", ha manifestado.

Igualmente, ha dicho que "se va a estudiar" la propuesta de más modificaciones, y que para ello desde el Ayuntamiento se mantiene el contacto con las asociaciones de vecinos.

En este sentido, ha defendido que "la mejor manera" para solventar el problema de las líneas del Metro-TUS es estar "en los despachos, en las asociaciones de vecinos, con los vecinos, apuntando y estudiando las soluciones". Es lo que "estamos haciendo" y "ya está dando resultados", ha asegurado.

Por otro lado, y sobre las quejas de la Plataforma Transporte Santander en torno a la fecha propuesta por el Ayuntamiento para mantener una reunión --el 28 de marzo--, al considerar que "la solución no se puede demorar", Igual ha precisado que no se han "cuadrado agendas" entre ambas partes.

"No es que la alcaldesa no haya podido antes, es que no hemos cuadrado agendas y ellos también tienen bastantes compromisos", ha argumentado la alcaldesa, quien ha añadido que este jueves se ha reunido con la FECAV.

Ha asegurado al respecto que no se ha negado una reunión a "nadie" que la haya solicitado, ni se ha dejado de escuchar a "nadie", y con todas esas solicitudes, demandas y quejas han trabajado para cambiar las líneas de autobús.