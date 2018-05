Igual destaca que el Puente de Mayo ha sido "bueno", con una ocupación de casi el 80%

Igual ha destacado este miércoles a preguntas de la prensa que la ocupación alcanzada a pesar del tiempo muestra que "la gente cuando viene a Santander y Cantabria no viene solo buscando sol y playa sino que viene también para consumir cultura y gastronomía" y los "otros tantos atractivos".

La regidora municipal ha señalado que los hoteles "apenas" han tenido "cancelaciones ni regresos anticipados", manteniendo la media de ocupación en casi el 80%" aunque ésta ha sido superada ampliamente por algunos establecimientos, "significativos por el número de habitaciones" y que "la noche del viernes han tenido una ocupación de 99% y la noche del domingo de un 97%.

"Por tanto, podemos concluir que ha sido un buen puente aunque el tiempo no nos ha acompañado del todo", ha dicho Igual que, no obstante, ha considerado que "con Santander no se es totalmente justos y a veces hay más claros que lo que nos dicen en los partes meteorológicos".

Y, a pesar de ello, ha ensalzado que la gente viaja a Santander "sabiendo que solo se puede ir a la playa" y lo hace, ha destacado, "gracias a la calidad-precio que tienen nuestros establecimientos hosteleros, a la calidad de nuestra gastronomía y todo lo que hay alrededor".

De hecho, en este Puente de Mayo, Igual ha indicado que toda la oferta cultural y museística de la ciudad ha tenido también "una alta ocupación", han estado funcionando tanto el autobús turístico como los tours por la bahía y se ha celebrado el Campeonato de Food Trucks en Las Llamas.

Y, para concluir, ha mencionado en especial al turismo de Madrid y Cataluña, que es "un turismo fiel que suele venir en puentes a nuestra ciudad y seguirá viniendo".