Igual dice que no pertenecerá a otro partido que no sea el PP

"Gema Igual pertenece a un partido político y no pertenecerá a ningún otro y pediré el voto para mi partido", ha afirmado hoy la regidora a preguntas de los medios sobre la 'fuga' de 'populares' en Cantabria hacia otras formaciones políticas de cara a los próximos comicios de mayo.

"Desde el respeto a todo el mundo, pienso que la lealtad personal y el compromiso personal que se adquiera depende de que se pide el voto", ha manifestado. "Yo no sé si estaré en primera o segunda fila de mi partido, pero sí sé que estaré en mi partido", ha insistido.

En este sentido, ha reconocido que no se ve "pidiendo el voto para que confíen en mí y en mi partido y mañana para otro".

En cuanto a los militantes 'populares' que se han enrolado en otras formaciones (la senadora Esther Merino se dio de baja del PP ayer), Igual ha dicho que lo "respeta" porque desconoce las "condiciones particulares de cada caso" y porque "para eso tenemos una presidenta del PP en Cantabria (María José Sáenz de Buruaga) y a ella y su directiva les corresponde nombrar a los candidatos y tratar con ellos".

"Con lo cual, desde el respeto de que no conozco cada caso particular, desde la convicción de que Gema Igual pertenece a un partido político y no pertenecerá a ningún otro, pediré el voto para mi partido", ha concluido.