Igual insiste en que se reanude la obra de los diques y mientras tanto se hagan rellenos

Así se ha pronunciado a preguntas de la prensa sobre la opinión de la Plataforma 'Salvar La Magdalena', que hoy ha asegurado que ve "más arena que nunca" en esta playa y ha reiterado su petición de que se retire el espigón construido y se sigan realizando rellenos de arena como hasta ahora.

Frente a ello, la alcaldesa ha enfatizado que el Consistorio quiere que "se continúe con la obra para tener playas" y, hasta que se retomen los trabajos, la Demarcación de Costas realice rellenos de arena para que la playa estén en "buen estado" y no como se encuentra actualmente.

"Queríamos que para Semana Santa hubiese habido playa. Ya ha pasado Domingo de Ramos, la Semana Santa ya ha empezado y santanderinos y turistas hubiesen ido a esa playa pero tiene un desnivel de metro y medio", ha señalado la alcaldesa, que ha criticado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Costas "no" han dado "respuesta" al Ayuntamiento sobre los rellenos.

"No se han dignado ni en decir si sí o no iban a hacer los rellenos y nos hemos tenido que dar cuenta por la evidencia de que no la van a rellenar", ha denunciado Igual, para quien el estado de los arenales de La Magdalena y Los Peligros no es el que "Santander y los empresarios hosteleros se merecen".

A su juicio, en el estado actual, la playa "no da los estándares de calidad que las estadísticas nos dicen que tiene Santander". Además, ha ensalzado que se trata de dos playas que "son un gran activo" y más en estas fechas, ya que "miran al sur y están más resguardadas" lo que hacen que sea "perfectas para la Semana Santa cuando no acaba de hacer buen tiempo".

Cuestionada si le preocupa que, con las elecciones y hasta que se forme un nuevo Gobierno, ni se retome la obra ni haya rellenos, la regidora ha enfatizado que "en el Ayuntamiento también hay elecciones y por eso no dejamos tirados a los santanderinos". "Muy mal nos iría si cada cuatro años no tomamos un respiro", ha apostillado.

Y ha enfatizado que ella exigirá al Gobierno central, "esté quien esté", que "se reanude la obra para tener la solución definitiva y mientras tanto que tengamos arena".