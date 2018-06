Igual dice que ha habido "muchas piedras en el camino propias y ajenas" estos tres años de legislatura

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha manifestado este miércoles que, en estos tres años de legislatura, ha habido "muchas piedras en el camino, unas propias y otras ajenas" pero ha destacado los avances que se han producido en la ciudad y ha confiado en que en el año que queda "los santanderinos nos dejen avanzar y nos dejen ejecutar lo que está previsto".

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre su balance de los tres años de legislatura del equipo de Gobierno (PP) en el Ayuntamiento, aunque la mitad de ese tiempo ella aún no ocupaba la Alcaldía, en la que sucedió a Iñigo de la Serna en noviembre de 2016 cuando fue nombrado ministro de Fomento.

En estos tres años, la regidora 'popular' ha considerado que ha habido "muchas piedras en el camino y carencias", en ambos casos tanto "propias" como "ajenas", pero ha destacado que en el año que queda hasta las próximas elecciones municipales "lo crucial es que los santanderinos nos dejen avanzar y ejecutar" los proyectos que el equipo de Gobierno tiene previstos.

Para Igual, en estos tres años la ciudad ha dado "un cambio significativo" ya que se han ejecutado "infraestructuras realmente importantes", los miembros del equipo de Gobierno "hemos salido más a la calle a escuchar a los vecinos", ha bajado el paro y se han establecido "más bonificaciones y ayudas a los santanderinos que más lo necesitan". Asimismo, ha destacado el salto que se ha dado a nivel cultural con la inauguración del Centro Botín.

También ha reivindicado que "el Ayuntamiento ha crecido en presupuesto municipal y no a base de subir los impuestos". "Sin pedirles un esfuerzo extra a los santanderinos, que lo hacen continuamente, hemos mantenido los servicios y los hemos mejorado", ha dicho la alcaldesa.

Igual ha ensalzado que Santander tiene "muchos retos de futuro" y, por ello, el equipo de Gobierno tiene previstos muchos proyectos para el año que queda de legislatura. "Este equipo de Gobierno todo lo anuncia es viable y posible y se va a ejecutar" ya que todo cuenta con su partida económica y no está sujeto a ningún "otro condicionante" que no sea "el trabajo, y ante eso no nos vamos a apartar".

Para ello, no sólo ha pedido a los santanderinos que dejen al equipo de Gobierno "avanzar y ejecutar lo previsto" sino también a los partidos políticos de la oposición municipal les ha reclamado que, en el año que queda de legislatura, "el sentido común tiene que reinar".

Así, ha instado a los miembros de la Corporación municipal a que "el tinte político no se mezcle con las mezquindades y que todos los políticos tengan la talla para saber lo que es bueno y lo que no es bueno para la ciudad".

Preguntada por si cree que dejará alguna asignatura pendiente, algo que hubiese querido hacer, Igual ha reconocido que "nunca se está totalmente satisfecho" y "siempre hay muchísimas cosas por hacer". "Si no se tiene el saco cargado de proyectos y de ilusiones pues no se podría seguir adelante", ha apostillado.

Sobre la relación mantenida estos tres años con el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y si cree que, de haber sido "más fluida", todo habría ido mejor, Igual ha señalado que "por supuesto que una relación fluida y una comunicación abierta y continua con cualquiera siempre es beneficioso".

"Nunca encontrarán a nadie que haya encontrado en mí una mala cara o un no por el no, pero yo siempre he encontrado malas caras, puertas entre abiertas y el no por el no, pero eso dependen de cada uno", ha añadido, aunque ha apuntado que ella no va a "ser quien reproche" nada y "siempre" velará por tener una "buena comunicación" con el resto de administraciones porque es beneficioso para los santanderinos.