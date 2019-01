Igual dice que su "nombramiento o no" como candidata a la Alcaldía de Santander solo se anunciará "con el PP"

"Es algo personal y lo he decidido así", ha dicho la regidora a preguntas de la prensa sobre si es cierto que ha comunicado ya a la Dirección Nacional del PP su intención de ser candidata y que ésta la ha confirmado como tal, según desveló El Diario Montañés.

Pero Igual ni ha confirmado ni ha desmentido ese extremo y ha manifestado que no va a "declarar nada" acerca del asunto, porque quiere que, de ser nombrada candidata o no, la decisión sea anunciada "a todos los medios de comunicación en igualdad de condiciones" y dentro del "seno del PP".

Insistida en si la decisión de si será candidata o no a la Alcaldía de Santander se conocerá antes del jueves, cuando está prevista la visita del presidente del PP, Pablo Casado, a la región, Igual ha reiterado que sólo será antes de ese día "si se dan esas dos condiciones, que sea a todos los medios de comunicación en igualdad de condiciones y que sea también en conjunto con el Partido Popular".

"Es una decisión personal en donde, además de ir acompañada de un equipo y de un programa, nunca se me olvida que pertenezco PP, con lo cual en el seno del PP es donde se hará ese nombramiento o ese no nombramiento", ha añadido la regidora 'popular', que en las anteriores elecciones no fue candidata sino número dos de la lista del PP en Santander que encabezaba Iñigo de la Serna, exministro de Fomento y exalcalde de la capital cántabra.

Cuestionada también sobre quién cree que debe ser la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, tras conocerse que la Dirección Nacional baraja sustituir a la presidenta regional del partido, María José Sáenz de Buruaga, por Ruth Beitia, ha señalado que no le "corresponde" valorar esa posible decisión porque "soy una candidata o no candidata y he de estar en mi lugar".

"Soy muy respetuosa, no pertenezco al Comité Electoral y no me corresponde a mi nombrar candidatos. Cuando como afiliada he tenido que votar, he sido valiente y me he decantado entre las opciones porque sí estaba en mi esa decisión y ese voto para influir, pero en este momento creo que no me corresponde y, por eso, soy muy respetuosa", ha apostillado Igual.

Preguntada sobre si la candidatura de Santander podría estar condicionada a la de Cantabria, solo ha dicho que no tiene "conocimiento de que estén vinculadas pero, aún así, a quien le corresponde nombrar o no nombrar" es quien debe decir si lo están o no, porque "no me corresponde a mí".