Igual dice que los proyectos de Fomento en Santander tienen en mayo "un antes y un después"

"Desgraciadamente, todos los proyectos que tenemos aquí tienen un antes y un después y es mayo", fecha a partir de la cual "lo mejor es patada hacia adelante y sino, muy comprometido (el Ministerio de Fomento socialista) para que no me reste votos, pero de trabajo ya hablaremos, no vaya a ser que ahora que gobierna el PP (en Santander), beneficie al PP", ha censurado la alcaldesa, para quien los socialistas "no se dan cuenta de que dando una patada al PP del Ayuntamiento de Santander se la están dando a todos los santanderinos".

La regidora se ha pronunciado hoy así a preguntas de la prensa sobre la reunión que mantuvo ayer en el Ministerio con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, para abordar los proyectos previstos por Fomento en la capital cántabra, todos ellos comprometidos por el anterior Gobierno del PP, cuando era ministro de Fomento Iñigo de la Serna, exalcalde de Santander.

"Hay muchos proyectos encima de la mesa que van a mejorar muchísimo la calidad de vida de los santanderinos y que no se merecen ningún retraso ni ningún titubeo", ha subrayado la alcaldesa, que ha asegurado que, sin embargo, todos ellos "llevan una demora".

Igual ha reiterado que Fomento ayer no dio plazos, cuando "es de transparencia" hacerlo, y algo que "se merece cualquier socio que tenga el mismo objetivo".

Por eso, no le parece "de recibo", tras cuatro meses, "no ser capaces de poder trasladar a los 172.000 santanderinos en qué están trabajando las administraciones sobre los proyectos tan importantes para la ciudad" como la integración ferroviaria, la alta velocidad o el Centro de Arte de la Fundación Enaire, entre otros.

Así, cuando el lunes la alcaldesa y el concejal de Infraestructuras, César Díaz, acudieron a Fomento iban a "buscar trabajo serio, con fechas, plazos y anualidades", pero encontraron "buenas palabras de que están comprometidos con la ciudad, solo faltaría; de que van a trabajar, solo faltaría". "Ayer, buenas palabras, pero no acompañadas de ningún compromiso ni plazo", ha resumido, insistiendo en que "no es justo" para la ciudad.

La regidora, que ha querido destacar la "diferencia" entre el ministro de Cultura, José Girao, y el de Fomento, José Luis Ábalos, ha repasado los distintos proyectos tratados el lunes, como la integración ferroviaria, recordando que el anterior Gobierno central iba a tener redactados los proyectos a final de año y ayer el Ayuntamiento pidió un cronograma de los pasos que quedan por dar, lo que Fomento ha aplazado hasta la constitución de la comisión de seguimiento, para ofrecerlo en dicho marco.

Por eso, hoy el Ayuntamiento ha solicitado la constitución y una reunión urgente de la comisión de seguimiento --integrada por la Administración local y los gobiernos central y regional-- "para conocer solo los plazos".

Respecto a la Fundación Enaire, Igual ha acusado al Ministerio de "intentar cambiar las reglas del juego, que es pagar", al solicitar financiación al Ayuntamiento. Con el anterior ministro las obras se iban a comenzar antes de fin de año y concluir en 2019, pero ayer se informó que no se licitará hasta no tener la licencia municipal, pendiente de que Enaire aclare a la Administración local "cuestiones técnicas". "En cuanto se reciban, a la mayor brevedad, el Ayuntamiento analizará las aclaraciones y tendrán licencia", ha asegurado.

En cuanto a la mejora de la seguridad vial en la S-10, N-611 y N-623, ha indicado que los proyectos ya estaban redactados antes de la llegada de Ábalos al Ministerio, con un presupuesto de 2,8 millones, que Saura informó ayer de que era de "1,8 millones". "Nos tendrán que decir si esta diferencia es un error de transcripción, si han quitado algo del proyecto o si han dejado sin aceras a los vecinos de Sainz de la Maza, que es algo que nos apuntaban pero que no sabemos", ha lamentado la regidora, que ha vuelto a reclamar información.

ALTA VELOCIDAD

Respecto a la alta velocidad, que al anterior ministro se comprometió a traer a Cantabria en 2023, y que se retrasa a 2024 según anunció Ábalos, Igual conoció ayer que para el tramo Alar-Aguilar será preciso realizar unos estudios hidrogeológicos para la obtención de la declaración de impacto ambiental con un plazo de 36 meses.

El Ministerio se está planteando "juntar" con éste el tramo Alar-Reinosa, cuyo estudio informativo podría estar en información pública a final de año, con lo que le "arrastraría" al plazo de 36 meses. El Ayuntamiento ha pedido que los tramos "se hagan por separado" para no "hipotecar" los más largos a los más cortos. "Con lo cual, ha habido cambios y aplazamientos", ha observado la alcaldesa.

En la comunicación con el enlace al aeropuerto Seve Ballesteros "ahora es necesaria una evaluación ambiental", cuyo plazo se desconoce porque "hay mucha documentación"; y la obra del enlace al Puerto de Santander, adjudicada en junio, el Ayuntamiento no entiende por qué no ha empezado "ya", aunque lo hará "de manera inmediata", aunque sin precisar fecha.

En el Puerto de Santander, el Ayuntamiento ha instado a Fomento a "estar muy atento" para que no se pierda el Fondo de Compensación Portuaria concedido para el derribo de los tinglados. Igual ha explicado que de los dos contratos que tiene que hacer el Puerto para poder llevar los almacenes a otro lado y el Consistorio derribe los tinglados tienen "problemas con la empresa". "Creo que van a rescindir el contrato con la empresa Dragados, creo que quieren volver a licitarlo, y no vaya a ser que el dinero del Fondo de Compensación se pierda".