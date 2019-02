Ildefonso Calderón confirma su decisión de dejar el PP y sus cargos de concejal y diputado

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha confirmado este martes su decisión de dejar sus cargos de diputado regional y de concejal, así como su carné del PP, intención que ya avanzó el pasado mes de enero, tras la decisión de la dirección nacional del partido de designar candidata autonómica a Ruth Beitia.

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, le pidió entonces "un tiempo adicional de reflexión antes de adoptar decisiones irreversibles", y en atención a ella, Calderón declaró que su resolución estaba tomada "al 99%", y que "el 1% restante sería objeto de meditación hasta los primeros días de febrero".

Calderón ha confirmado este martes por medio de un comunicado de prensa que esta misma semana realizará los diversos trámites precisos para causar baja en Ayuntamiento y Parlamento.

El exalcalde recuerda que la razón de su decisión inicial, que ahora "toma al 100%", fue su "profundo malestar y disgusto" por la actitud de la dirección nacional del PP en relación con la candidatura autonómica de Cantabria.

"Se pasó por encima de la sensibilidad y la voluntad de toda una región, en un ejercicio de autoridad arbitraria que no me pareció justificado ni legítimo. Para mí, se quebró ese día por completo la confianza en una organización que osaba actuar tan alocadamente en cosas de tanta trascendencia para cientos de miles de cántabros", explica.

Calderón puntualiza que "no ha existido ninguna rectificación de Génova", porque si la persona inicialmente seleccionada, la exatleta Ruth Beitia, no hubiera presentado su renuncia por motivos personales y familiares, "aún sería la candidata apoyada desde Madrid y se intentaría que la sociedad de Cantabria, y dentro de ella la de Torrelavega, comulgase con ruedas de molino". En su opinión, a la propia Sáenz de Buruaga, "se le ha causado como candidata un innecesario perjuicio, que no merecía".

Calderón explica que "el tiempo añadido de reflexión me ha servido para percibir aún más nítidamente que mis deseos de transformación y crecimiento de Torrelavega ya no pueden desarrollarse como hasta ahora".

"Son precisos nuevos instrumentos para dar cauce a los acuciantes anhelos de cambio que se palpan en las calles de Torrelavega. Entré en política siguiendo esos anhelos, y no los voy a canjear ahora por el confort de la inercia", apostilla el exalcalde, que advierte a "todos los estamentos políticos locales, regionales y nacionales": "Torrelavega está hartísima y les va a dar un buen toque de aviso el día 26 de mayo, si no rectifican".

Calderón avisa que "lo que tenga que hacer por Torrelavega, sea individualmente como vecino o colectivamente como participante en proyectos de diversa índole, ya no lo debo hacer desde el Partido Popular".

Tras recordar que por dos veces consecutivas su candidatura fue la más votada al Ayuntamiento, afirma que se siente "en deuda de gratitud con mi querida ciudad" y, que aunque "regresa plenamente al ejercicio de la medicina", "se compromete a corresponder a las necesidades de Torrelavega allí donde esta me lo demande, porque su futuro es también el de mis convecinos y mi propia familia, y nada de Torrelavega me puede resultar ajeno".