Inaugurado el Taller de Artes Plásticas de Fundación Botín con Cristina Iglesias y ocho artistas internacionales

Un total de 15 artistas procedentes de ocho países diferentes participan ya desde este lunes al 28 de septiembre en el Taller de Artes Plásticas de la Fundación Botín que imparte Cristina Iglesias.

Este taller, desarrollado por la Fundación Botín desde 1994, ha congregado año tras año en Santander a creadores de la talla de Carsten Höller, Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie Mehretu o Joan Jonas.

En esta edición, que se ha inaugurado este lunes, los artistas seleccionados proceden de España, Suecia, Alemania, Holanda, Marruecos, Colombia, Estados Unidos y Chile participan ya en el encuentro que propone Iglesias.

Se trata de Patricia Sandonis Vicente (Valladolid, 1984;, Inés García Gómez (Bilbao, 1983); Emanuel Rohss (Suecia, 1985); Paloma Rodera Martínez (Madrid, 1987); Rubén Martin de Luca (Madrid, 1977); Ani Jasmin Schulze (Alemania, 1982); Vesta Maria Kroese (Holanda, 1979); Diego Diez (Barcelona, 1994); Yassine Chouati (Marruecos, 1988); Javier Rodríguez Lozano (Madrid, 1992); Laura Colmenares Guerra (Colombia, 1978); Grace Lee Lawrence (Estados Unidos, 1989); Francisco Navarrete Sitja (Chile, 1986); Susan Fedynak (Estados Unidos, 1986), y Matthew Wilson (Estados Unidos, 1982).

Titulado 'Desde el paisaje interno, el estudio, hasta el paisaje externo, la calle, la naturaleza', el taller, que se impartirá en español e inglés, profundizará en el proceso de trabajo que culmina en la plasmación del proyecto en el ámbito público.

Asimismo, el taller contará con la colaboración de la arquitecta Maddi Rotaeche, que aportará su experiencia y apoyo durante todo su desarrollo.

La clausura está prevista para el próximo viernes, 28 de septiembre, y será un acto en el que los artistas participantes presentarán y defenderán su proyecto creativo ante un comité de profesionales que estudiará y valorará los proyectos, todo ello en la sede de la Fundación Botín de la calle Pedrueca, en Santander.

Además, el montaje en el Centro Botín de la exposición 'CRISTINA IGLESIAS: ENTR3SPACIOS' permitirá a los artistas seleccionados descubrir cómo sus instalaciones ocupan el espacio construyendo un lugar.

SOBRE CRISTINA IGLESIAS

Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956), estudió Ciencias Químicas en San Sebastián (1976-1978) y Escultura y Cerámica en la Chelsea School of Art en Londres (1980-1982). Es nombrada profesora de Escultura en la Akademie der Bildenden Künste de Munich (Alemania) en 1995. En 1988 le fue concedida una beca Fullbright para estudiar en el Pratt Institute de Nueva York.

Recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1999, en 2012 ganó el Grosse Kunstpreis Berlin y en 2015 obtuvo el Premio Real Fundación de Toledo y la Medalla de Oro Mérito Bellas Artes. Expone regularme, destacando sus últimas exposiciones individuales en la Galerie Marian Goodman, París; Museo Centro Nacional Arte Reina Sofía, Madrid 2013, Marian Goodman London 2015; Musée Grenoble 2016; Konrad Fisher Gallery, Berlin 2017; y Marian Goodman Gallery NY, 2018.

Ha participado en bienales y exposiciones colectivas como The Eighth Biennale of Sydney, Art Gallery of New South Wales, Sydney, 1990; XIV Bienal de Venecia 1993; Carnegie International, Museum of Art, Carnegie Institute, Pitts burgh, 1995; Bienal de Tapei, 2003; Bienal de Santa Fe, 2006 y Trienal de Folkstone 2011.

Entre sus obras públicas destaca Habitación de Laurel, Moskenes en Islas Lofoten; Cúpulas KatonNatie, Amberes; Passatge de coure en C.C.I.B. de Barcelona; Deep Fountain Leopold de Wael Platz, Amberes; Portón-Pasaje de la extension del Museo del Prado, Madrid; Estancias Sumergidas, en Mar de Cortés, Baja California, México; Tres Aguas en Toledo; Desde lo subterráneo en Centro Botín, Santander y Forgotten Streams en edificio Bloomberg, Londres.

Su obra se encuentra en colecciones destacadas como las del Museo Reina Sofía (Madrid), Centre Georges Pompidou (París), Tate Modern (Londres), Museo de Serralves (Oporto), Moca (Los Angeles), Hirshorn Museum (Washington), Museo Guggenheim (Bilbao), MACBA (Barcelona), Van Abbemuseum Eindhoven, Kunsthalle Bern, Musée de Grenoble y otros.