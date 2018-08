Intervención remitirá a la Fiscalía el informe de los contratos irregulares en el SCS

Así, el documento, pendiente de alegaciones por parte del SCS, se remitirá "sin ningún problema" al Ministerio Público tras haberlo solicitado, según ha asegurado este martes la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en declaraciones a RTVE durante su visita al inicio de las obras al nuevo centro de salud de Santoña.

La titular del departamento ha explicado que hasta ahora no se había enviado el documento por ser provisional, pero si la Fiscalía lo ha pedido a través de los servicios jurídicos del Gobierno regional, "se le remitirá" y "sin ningún problema".

Además, ha defendido que no se había dado traslado del mismo porque el interventor concluye que hay "incidencias contractuales", que son "menores en importancia y número" si se comparan con las que aparecen en informes previos y definitivos, de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, años en los que el Gobierno autonómico y la Sanidad estuvieron bajo el mandato del PP.

Y a propósito de las declaraciones efectuadas hoy por su antecesora en el cargo y actual presidenta de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga, --que ha considerado que Real no dimite porque tiene como "coartada" al presidente y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, para mantener el pacto de gobierno entre regionalistas y socialistas--, la consejera ha vuelto a contestar que no dimite porque no ve "ningún motivo" para hacerlo.

Al hilo, ha retirado que si hubiera que adoptar "responsabilidades" políticas por las incidencias en las contrataciones del SCS, las mismas están ya "suficientemente solventadas" con las marchas del "responsable directo" de la contratación y su "jefe inmediato", el subdirector de Gestión Económica, Javier González, y el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, respectivamente.

En cualquier caso, y pese al carácter provisional del informe del interventor, la consejera socialista ha remarcado de nuevo que "la mayoría" de los contratos del Servicio de Salud se han realizado cumpliendo la normativa vigente, tanto los mentores, como los negociados y los abiertos.

Y de todas formas, ha sostenido que los informes de control financiero se realizan para detectar errores o incidencias con el objetivo de introducir mejoras, según ha apuntado María Luisa Real para finalizar.