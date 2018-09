Isabel Coixet recibe esta semana el Premio a la Cinematografía

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) entregará el X Premio a la Cinematografía a una de las directoras más reputadas de Europa, Isabel Coixet, en la duodécima semana de actividad cultural. Lo hará en una ceremonia el próximo 5 de septiembre, presidida por el rector Emilio Lora-Tamayo, en la que Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA), será la encargada de la laudatio.

El teatro será, junto a la directora de 'La vida secreta de las palabras' o 'La librería', el otro gran protagonista de la semana. El Premio Nacional de Literatura Dramática Alfredo Sanzol cerrará el 4 de septiembre el ciclo Escénicas en el Casyc, que este verano ha subido al escenario a artistas de la talla de Ute Lemper o María Arnal i Marcel Bagés.

El director de escena y dramaturgo llegará a Santander con una de las obras más aplaudidas desde su estreno en 2017, 'La ternura', por la que se alzó el pasado mayo con el XII Valle-Inclán. Se trata de una comedia romántica de aventuras en la que se retrata la imposibilidad del ser humano para protegerse del daño que produce el amor.

Si se quiere amar hay que arriesgarse a sufrir y los padres tampoco pueden proteger a los hijos del sufrimiento de la vida porque eso pone en peligro la vivencia de una vida plena. Eso cuenta este montaje en el que los personajes expresan sus emociones de manera descarnada y son extremos en sus pasiones. Lo hacen con diálogos en los que se pueden encontrar los títulos de las 14 comedias de Shakespeare. El elenco está formado por Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara y Juan Antonio Lumbreras.

También llegará a su fin el ciclo Noches de teatro, en el que Clara Sanchis se subirá a las tablas del Campus de Las Llamas este lunes 3 de septiembre, con Una habitación propia de Virginia Woolf. Esta falsa conferencia tiene como origen una serie de charlas sobre el tema de las mujeres y la literatura que la escritora británica dio en los colleges femeninos de Cambridge y desemboca como un río inexorable en algunas de las ideas más inteligentes sobre el papel de las mujeres en el mundo.

Por su parte, el Palacete del Embarcadero acogerá, del 4 al 9 de septiembre, la exposición Impact 10, organizada en colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander. La muestra forma parte del encuentro con el mismo nombre que se celebra en Santander desde el 1 de septiembre, un evento bienal dependiente del Center for Print Reseach de la University of West of England.

Con motivo de su celebración por primera vez en un país hispanohablante, el Palacete del Embarcadero albergará esta muestra expositiva para sumarse al conjunto de actividades que se están organizando, entre las cuales se encuentran sesiones de conferencias y debates, exposiciones grupales o las jornadas de muestra de porfolios de los participantes.

Por otro lado, el exdecano de la Universidad San Pablo CEU José Peña González participará en el ciclo de conferencias de Conocimiento y valores el 6 de septiembre, con la ponencia España 1975-1978: un trienio fundacional.

La literatura también estará presente gracias a la presentación del libro Marcelino Menéndez Pelayo de Mario Crespo López, biografía basada en cartas y fragmentos literarios y hemerográficos de época, que desvela una rica personalidad no exenta de pasiones y sinsabores. La palabra, la vivencia y las relaciones de Menéndez Pelayo sorprenderán al lector y le acercarán a una época especialmente difícil de la historia de España.