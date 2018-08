Jaime de Salazar y Acha: "Los historiadores miramos a la novela histórica con prevención porque tergiversa"

El académico de número de la Real Academia de la Historia Jaime de Salazar y Acha afirma que "los historiadores siempre miramos a la novela histórica con cierta prevención" porque, en su opinión, "la gran mayoría de los novelistas históricos tienen una calidad mínima como historiadores y tergiversan la Historia".

En una entrevista concedida a Europa Press en Santander, en la que se expresa a título "personal" y no en nombre de la institución, aunque reconoce que "quizás al mundo académico la falta un poco de mejor divulgación" de la Historia de España, reivindica que los divulgadores "sean historiadores, no novelistas" del género histórico, que "respeta siempre que no se digan barbaridades".

Así se refiere al ser preguntado acerca de las declaraciones del historiador y escritor Juan Eslava Galán en el encuentro 'La novela al rescate de la historia de España', celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Eslava Galán apuntó que España adolece del "problema" de tener "pocos divulgadores" y de que "el mundo académico vive enclaustrado en su propio mundo".

De Salazar y Acha también ha sido cuestionado por las palabras del escritor Javier Sierra, Premio Planeta 2017 por su novela 'El fuego invisible', que dijo que "es un poco triste" que los historiadores de la Real Academia de la Historia hayan hecho "una especie de dejación" de funciones y que "no esté presente" cuando hay "conflictos" como el de Cataluña.

A este respecto, De Salazar y Acha cree que "sería muy difícil" que la Real Academia de la Historia tomara una decisión porque "no es un ente en el que todo el mundo piense igual porque no se elige a los académicos por su ideología, sino por su valía personal".

Es más, ha recordado que hace unos años la Academia publicó un folleto sobre la formación histórica que se daba en las comunidades autónomas "y se montó la marimorena". "Otra cosa es que si, de repente, te preguntaran. Pero como no te preguntan... Ese es el problema", comenta.

'LEYENDA NEGRA' Y NACIONALISMO CATALÁN

Además, se refiere a la denominada 'Leyenda negra' de la Historia de España, contra la que se está reaccionando en la actualidad, pero que "ha sido tremenda" y "nos ha sido imbuida durante tantos años que incluso cuando hablamos de determinadas cosas tenemos una serie de clichés que son falsos".

"No hay que creer que todo era bueno, no se trata de eso. Se trata de que tengamos una visión mucho más realista y equidistante", manifiesta De Salazar y Acha, al tiempo que señala que a los catalanes actualmente se les está dando una "imagen falsa" del pasado.

En este sentido, ha incidido en que cuando en 1808 la Familia Real está prisionera en Bayona (Francia) y los españoles están sin gobierno, "si hubiera existido el más mínimo espíritu independentista catalán, hubieran aprovechado esa ocasión, y no hay el más mínimo".

"Y están a cien años de los famosos Decretos de Nueva Planta, que tanta importancia se les da ahora como base. Y cuando pocos años después se reúnen las Cortes de Cádiz, no hay el más mínimo movimiento secesionista ni federalista", ha explicado, al tiempo que ha comentado que el nacionalismo catalán "empieza" de las Guerras Carlistas, a partir del año 1833.

EN ESPAÑA SE CONOCE MENOS LA PROPIA HISTORIA QUE EN FRANCIA O EE.UU.

Aunque reconoce que no es lector de novela histórica, De Salazar y Acha sí apunta ejemplos cinematográficos, como por ejemplo que en una película sobre la expedición de los argonautas ve cómo aparecen un hombre de raza negra y una mujer, lo que refleja, en su opinión, "una imagen absolutamente irreal", a pesar de que le "parece muy bien" que se defienda la igualdad entre hombres y mujeres.

"Pero eso no se debe hacer haciendo creer a la gente que en aquella época había la posibilidad de, en un barco de héroes griegos que van a una expedición, llevar a un negro y a una mujer. No es necesario eso", manifiesta en la entrevista a esta agencia en la UIMP, donde dirige esta semana el encuentro 'La Soberana Orden de Malta en España: actualidad de 900 años de labor asistencia'.

Así, afirma que "con toda seguridad" en España se conoce menos la propia Historia en comparación con países como Francia, Reino Unido o Estados, debido a que cuando ve en una película a personajes históricos como Abraham Lincoln o Ulises S. Gran, él los reconoce, pero que en España "eso es imposible" porque los cineastas españoles "no saben cómo eran, les da igual".

LOS CINEASTAS EN ESPAÑA "DESPRECIAN LA ERUDICIÓN"

En su opinión, los cineastas en España "quieren ser más creativos que investigadores" y "desprecian un poquito la erudición", de forma que mientras que "la creatividad, la fantasía, la estética, es mucho más bonito", la erudición en estos ambientes tiene "ciertas connotaciones negativas".

De la misma manera, comenta que los directores de cine en España tienen un "sesgo ideológico muy claro hacia la izquierda", por lo que que si se analizan épocas como el siglo XVII en las que la religión "era fundamental con todas las connotaciones malas, pero también las buenas", los cineastas "rara vez" reflejan "el idealismo, la fe".

El académico de número de la Real Academia de la Historia indica que en el mundo de la literatura hay licencias artísticas "porque hay cosas que no se saben", pero aboga por que sean "dentro de unas pautas que sean creíbles, que no sean increíbles". "Y eso es lo que no se respeta porque no se le da importancia", critica.

En su opinión, al cine "no le gusta la imagen clásica de la Historia española porque cree que es más moderno, más progresista, hacer una historia que suele ser, casi siempre, muy negativa" y se "intenta sacar" a personajes del pasado como Francisco de Quevedo, Lope de Vega o Calderón de la Barca, como "medio delincuentes, medio asesinos", así como que en el cine "se expresan como no se expresaba ni pensaba un hombre de la época".