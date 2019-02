El atleta cántabro José Antonio Soto volverá a disputar la maratón del Lago Baikal, en Siberia

Se trata de una de las pruebas más extremas del mundo, marcada por temperaturas de 40 grados bajo cero con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, y que se desarrolla en uno de los parajes más inhóspitos del planeta.

El recorrido de la prueba discurre a través del lago congelado más largo, rico en diversidad y profundo del mundo, que tiene una extensión de 42 kilómetros por 195 metros, informan desde el entorno del deportista.

Para preparar esta tremenda hazaña, Soto intentó entrenar en las montañas cántabras de Alto Campoo, pero tuvo que esperar a que nevara y hasta febrero "no ha caído ni un copo". "Apenas dos días he corrido por la nieve. No he podido prepararme como hubiera querido", explica el atleta.

Pero no cree que esto suponga "mucho problema" para él, ya que está acostumbrado a correr en la superficie del Baikal. "Lo peor" para él es soportar las bajas temperaturas que hará el día de la carrera, pero aun así asegura que se adapta "muy rápido" a esas condiciones.

"Lo que llevo peor es la presión de haber ganado el año pasado. Vuelvo este año como gran favorito, es el precio que hay que pagar cuando se gana", comenta respecto a su vitoria.