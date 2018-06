José Ovejero: "Es fundamental empezar un libro con vértigo, sin saber si vas a ser capaz de escribirlo"

El escritor madrileño José Ovejero ha asegurado este martes en Santander que en literatura "es fundamental empezar un libro con vértigo, sin saber si vas a ser capaz de escribirlo" y que en la actualidad está escribiendo cuentos como no lo ha hecho "nunca" a pesar de que puede "estrellarse en el intento", en referencia a su último libro, 'Mundo extraño' (Páginas de espuma, 2018).

Sin embargo, ha indicado que "estrellarse" en literatura "no es tan grave" como hacerlo en la vida real porque "en la literatura siempre tienes la opción" de no entregar el libro al editor y no terminarlo.

Ovejero, que esta tarde ha sido el primer escritor en participar en las sesiones de los 'Martes Literarios', organizados por el periódico regional 'El Diario Montañés' en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha valorado de esta forma que el vértigo es una de las "emociones fundamentales" en la literatura y en la vida.

En este sentido, ha defendido la necesidad de que los escritores creen sus obras literarias sin las herramientas habituales que manejan, en referencia al oficio de escritor, que en su opinión es "algo muy interesante, pero muy insuficiente". De hecho, ha reconocido que su intención no es escribir con el oficio, sino tener la sensación de "no saber" si va a poder hacerlo.

Por otro lado, preguntado acerca de por qué cambia de género literario en sus libros, ha apuntado que hacerlo es "un intento de encontrar nuevas formas de expresar" y que cada género "te obliga a mirar el mundo y a mirar la página de manera distinta". En este sentido, ha asegurado que si "salta" de la novela al cuento, o de la poesía al ensayo, es porque cada uno le permite "llegar a otros sitios". "Por eso doy esos saltos, esos quiebros", ha apostillado.

Ovejero ha recibido varios galardones literarios a lo largo de su carrera, como el Premio Anagrama, el Premio Bento Spinoza, el Estado Crítico, el Premio Alfaguara o el Juan Gilbert de poesía. Ha publicado novelas, ensayos, cuentos, obras de teatro y libros de poesía, entre otros géneros.

LITERATURA QUE "PROMETE QUE VAMOS A EVADIRNOS" HACE "TRAMPA"

Preguntado por la imaginación, Ovejero opina que es una de las "potencias fundamentales del ser humano" porque sin ella "no nos levantaríamos por la mañana" y "no podríamos imaginar un mundo distinto a lo que tenemos". De esta forma, el autor cree que la imaginación "ayuda a crear mundos que todos sabemos que no existen" y es "precisamente lo que nos permite trascender lo que somos".

Sin embargo, ha puntualizado que no se considera a sí mismo un escritor que escriba una literatura "para evadirse" porque "teme" que "la realidad está ahí y no podemos escaparnos de ella". Es más, ha advertido de que "una literatura que promete que vamos a evadirnos de la realidad parece que está haciendo un poco de trampa".

"La literatura no debe prometernos que la realidad desaparece, la realidad está ahí y la literatura nos pone en contacto con ella de otra forma", ha analizado Ovejero, quien, sin embargo, ha aclarado que "el entretenimiento es necesario, pero es algo cobarde si nos limitamos solo a eso".

Del mismo modo, ha defendido la "utilidad de potenciar la imaginación" en un aspecto que considera "fundamental", que en su opinión es "imaginarnos siendo otros mediante la empatía y si nos imaginamos siendo otros, dejamos de simplificar el mundo".

A este respecto, ha lamentado que en la actualidad existe "un cierto desprestigio de la ficción" y un "interés por la crónica, por la autoficción o el relato del 'yo'". "A mí me gustaría salvar la imaginación", ha afirmado.

Asimismo, considera que la literatura es "la única herramienta que tenemos para acercarnos a ciertas cosas" porque aunque existen otros tipos de arte como la música o la pintura, "a través de la voz interior podemos acercarnos a ciertos tenemos que son esenciales para todos los humanos".

También ha reconocido que no es un autor "metódico" sino "disciplinado" y que "no se fía" tanto de una "exploración consciente, sino del deseo" porque "el deseo es una buena guía" y lo que deseamos es porque "intuimos de alguna forma que encierra cosas importantes para nosotros".

LA FRAGILIDAD HUMANA, "UN TEMA DE BASE"

Cuestionado además por el motivo por el que los seres humanos escriben, Ovejero ha recordado que hasta ahora decía que su propósito como escritor era "descubrir lo oscuro, lo que está en la sombra" y que con su literatura intentaba dar voz "a eso que ocultamos" en las relaciones personales.

Sin embargo, al contestar a esa pregunta ahora ha reconocido que "hace poco" se ha dado cuenta de que "un tema de base que está ahí desde el principio y que está muy presente en 'Mundo extraño' es el de la fragilidad humana".

Finalmente, Ovejero, que ha vivido casi toda su vida adulta fuera de España, ha explicado que entre sus influencias están escritores como Philip Roth o Julio Cortázar, pero que dejó "incluso de leer" a Cortázar porque se dio cuenta de que le "influía demasiado".