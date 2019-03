La Junta de Personal Docente no acude a la reunión negociadora del calendario escolar e insta a convocar la sectorial

La Junta de Personal Docente no universitario (STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF) no ha acudido hoy a la reunión negociadora del calendario escolar del próximo curso convocada, a instancias del mandato parlamentario, por la Consejería de Educación, por haber invitado a la misma a la representación de las familias, y ha instado al consejero, Francisco Fernández Mañanes, a convocar la Mesa Sectorial de Educación que es el "único marco legal" de negociación del calendario.

Así lo han manifestado hoy los representantes de la Junta en una rueda de prensa, en la que han insistido en que la negociación del calendario escolar es competencia "exclusiva" de sindicatos y Administración, y no de las familias.

En su opinión, esta convocatoria es una manera de "echar balones fuera" por parte de la Consejería, a la que han pedido "valentía", sobre todo cuando ya se ha derogado el real decreto de 2012, lo que permitiría volver al modelo de calendario anterior a este curso, bimestral y con jornadas reducidas en junio y septiembre, como quiere la Junta.

El representante de STEC, Jesús Aguayo, ha leído un comunicado pactado por unanimidad por los sindicatos de la Junta de Personal Docente, en el que subrayan que no consentirán que se de "carta de naturaleza negociadora a una mesa en la que estén presentes otras partes que no sean los representantes del profesorado y la Administración", en un asunto como el calendario escolar, cuya negociación está legalmente regulada.

"Esta Junta no entiende que los grupos parlamentarios que hicieron la propuesta no tuviesen en cuenta esto y mucho menos que los servicios jurídicos de la Consejería no se lo hayan advertido al consejero", señala el comunicado.

El Estatuto Básico del Empleado Público establece en el artículo 37 que el calendario, la jornada, el horario y la vacaciones son materias de negociación de los sindicatos en el seno de la mesas establecidas por la ley, por lo que la Junta considera que "crear ahora una mesa negociadora con otros agentes como son la representación de las familias (FAPA y CONCAPA) es situarse al margen de la legalidad".

Los sindicatos han insistido en que la Junta no tiene "ningún problema" con la representación de las familias, sino que el problema del calendario escolar "únicamente lo tiene con la Administración educativa", puesto que con ella "exclusivamente es con la que por ley tiene que negociar".

Frente a este "salto de la legalidad creando una mesa paralela al margen de lo establecido en el Estatuto del Empleado Público", la Junta de Personal Docente ha hecho un llamamiento al consejero de Educación para que "deje de echar balones fuera creando mesas con nuevos interlocutores" y que se "siente a negociar ya el calendario escolar del próximo curso con quienes tenemos potestad legal para ello".

A preguntas de la prensa, los sindicatos han explicado que la Consejería no ha convocado la Mesa Sectorial de Educación y tampoco les ha facilitado su propuesta de calendario, y han insistido en que no tienen problemas en negociar con los representantes de las familias de la enseñanza pública (FAPA) ni de la concertada (CONCAPA) en el seno de la Comisión de Tiempos Escolares creada al efecto en el Consejo Escolar, pero no "al margen de la ley".

"Si la Consejería quiere hablar con las familias, estupendo; el Consejo Escolar creó la Comisión de Tiempos Escolares, estupendo. Pero la negociación del calendario compete exclusivamente a la Mesa Sectorial y sacarla de ella es saltarse la ley", ha enfatizado Aguayo, apostillando que si la Junta acudiese a la reunión sería "una dejación de sus derechos protegidos por ley". "No queremos legalizar una mesa de quienes no tienen derechos" negociadores, ha subrayado.

A la pregunta de si el calendario escolar podrá estar aprobado antes de las elecciones del 26 de mayo, la representante de CCOO, Conchi Sánchez, ha recordado que el año pasado se aprobó un acuerdo sobre el calendario --que la Consejería no aplicó "con el único argumento de la legalidad"--, y posteriormente los sindicatos aceptaron aplicarlo cuando se derogara el Real Decreto de 2012, lo que ya ha sucedido, y permitiría volver al calendario anterior.

Por eso, ahora los sindicatos piden que se aplique en lugar de "marear la perdiz" incluyendo "actores sin capacidad negociadora". "Las elecciones están a la vuelta de la esquina y no hay que retrasar más el calendario acordado el año pasado", aprobándolo ahora en Mesa Sectorial.

"Estamos deseando que se convoque", ha enfatizado Rus Trueba, apuntando que el curso pasado Educación "creó un conflicto donde no lo había", e instando a aprobar el calendario porque ya "no hay impedimento legal".

Al respecto, Sánchez ha subrayado que la Junta no quiere "enfrentamientos entre familias y profesorado" y ha instado a la Administración a "no eludir responsabilidades" y a mostrar "voluntad negociadora".

Sindicatos concertados

Por otra parte, la secretaria del Sector de Enseñanza de la FeSP-UGT, Laura Guate, ha explicado en declaraciones posteriores que en la reunión que ha convocado hoy la Consejería no se ha invitado a los sindicatos de la concertada, por lo que la mesa "no tiene validez".

Guate sí ha acudido a la reunión como responsable del sector de la enseñanza concertada de UGT pero no se ha sentado en la mesa. "He ido a decir que la mesa no era válida, aunque el consejero decía que sí, porque el mandato del Parlamento dice que tienen que estar todos los agentes en la convocatoria y no han sido convocados los representantes de los trabajadores de la concertada", ha indicado.