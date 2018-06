Lanzan una cuenta en redes sociales en apoyo de la candidatura de De la Serna para presidir el PP

Seguidores de la exministro de Fomento Iñigo de la Serna han lanzando una cuenta en redes sociales para apoyar su candidatura a la Presidencia del Partido Popular, una vez que Mariano Rajoy ha anunciado que dejará su cargo en el congreso extraordinario que se celebrará en julio.

La cuenta nació el sábado en Twitter bajo el nombre 'Iñigo Presidente PP' acompañada del mensaje: "Por un PP fuerte, unido y sin bandos. Porque queremos una España líder, vanguardista y moderna. Para que los españoles vuelvan a tener la suerte de que nuestro partido gobierne la nación".

Los promotores de esta cuenta de respaldo a la exministro del Gobierno de Rajoy y también exalcalde de Santander --que cuenta por ahora con 281 seguidores-- animan a sumarse a esta iniciativa para "no consentir que ni el populismo ni el marketing continúen engañando a los españoles".

Tras aparecer esta cuenta, el propio De la Serna negó a través de su perfil de Twitter haber participado en la creación e impulso de esta cuenta. "Buenas tardes, me gustaría dejar claro que no he tenido ninguna participación en la creación ni en el impulso de la cuenta @InigoPresidente", escribió el mismo sábado.

Esta cuenta de apoyo a una posible candidatura de De la Serna para optar a la Presidencia del PP se suma a las que también se han creado en los últimos días en apoyo a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y a la exministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, presidirá este lunes la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido que convocará en el mes de julio un congreso extraordinario para elegir un nuevo líder de la formación.

Tanto Sáenz de Santamaría como Dolores de Cospedal y De la Serna aparecen en las quinielas para suceder a Rajoy, si bien parte como favorito el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ninguno de ellos ha confirmado públicamente qué pasos dará, a la espera que ese proceso congresual se ponga en marcha.