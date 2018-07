Laredo rinde homenaje a las grandes figuras de la música en el Festival 'The Weekend'

Laredo homenajeará desde este jueves, 12 de julio, y durante todo el fin de semana a los grandes personajes de la música con el Festival 'The Weekend', que se desarrollará en el Parque de los Pescadores e incluirá conciertos-tributo, actividades para toda la familia y 'food trucks'.

La concejal de Obras Públicas, Hacienda y Medio Ambiente y tercera teniente de Alcaldía del Ayuntamiento, Rosalina López, ha sido la encargada de presentar este miércoles, en rueda de prensa, este evento, que es el primer festival de tributos de la villa.

'The Weekend' que pretende ser un alternativa de ocio a vecinos y visitantes en el que se prevé como uno de los fines de semana más concurridos del verano en Laredo.

Las actividades del Festival Laredo 'The Weekend' han sido diseñadas para el disfrute familiar e incluyen, por ejemplo, una zona infantil con hinchables, talleres y fiestas de la espuma a una zona de mayores, con un área chillout con música en directo, DJs y zonas de descanso ambientado con mobiliario medioambientalmente sostenible apoyado por la multinacional Coca-Cola que ha colaborado con moblaje creado a partir de materiales reciclados.

CONCIERTOS TRIBUTO

El plato fuerte del Festival será el viernes 13 de julio, a las 22.30 horas, con un concierto de la banda Momo en el que se ofrecerá 'The best tribute to Queen'.

El sábado 14, a las 22.00 horas, el grupo Maneras de Vivir ofrecerá un concierto que versionará los mejores temas de las décadas de los años 80 y 90, tanto en castellano como en inglés.

Este concierto servirá para inaugurar las actividades del Circuito EnREDarte en Laredo, fruto de la colaboración del Ayuntamiento con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Tras la actuación de Maneras de Vivir, U2 Paradise ofrecerá otro concierto tributo a la banda U2.

Además, tanto el jueves 12 como el domingo 15, durante los atardeceres, actuará una joven solista, Marta Uriona, versionando temas en castellano e inglés.

OTRAS ACTIVIDADES

También el sábado 14, a partir de las 10.30 horas, se disputará en playa Salvé el II Torneo de Rugby Playa Villa de Laredo, dentro del Circuito del Cantábrico de Rugby Playa, que arrancará en la noche del viernes a partir de las 21.30 horas con la fiesta de bienvenida a los equipos participantes y sorteo de los emparejamientos de los 44 equipos participantes, de los que 24 son masculinos, 14 femeninos y 6 de veteranos.

El domingo, 15 de julio, en el Parque de los Pescadores, el comercio local saldrá a la calle con su Feria de Stock de verano, que organiza la Asociación de Empresarios de Laredo (ACELAR) y la colaboración del Ayuntamiento de Laredo.

Además, allí los amantes del fútbol podrán seguir la final del mundial a través de dos pantallas colocadas en el Parque de los Pescadores.

Tamién este fin de semana, Laredo cumplirá un año más con una de las tradiciones más arraigadas en la villa marinera de Laredo, como es la misa y procesión marítima de la Festividad de la Virgen del Carmen, que este año, tendrá lugar el sábado 14, a partir de las 18.00 horas en la sede de la Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo en el puerto pesquero laredano.