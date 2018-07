Lora-Tamayo reclama "apoyo efectivo" contra los "problemas de gestión y recursos" de la universidad pública

El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Emilio Lora-Tamayo, ha reclamado este martes un "apoyo efectivo en la resolución de los problemas de gestión y de recursos humanos y económicos" que universidades públicas como la UIMP o la UNED, dependientes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, "padecen" desde hace una década.

Así se ha pronunciado en la inauguración oficial de los Cursos Avanzados de Verano 2018 de la UIMP en Santander, en la que ha puntualizado que estos "problemas" no han llegado a "colapsar el sistema o agotarlo porque su médula es de calidad y se preserva". "Pero esa espera no puede dilatarse más", ha alertado, para lamentar que la recesión "ha impactado fuertemente" en la investigación, un sector en el que "desgraciadamente" la recuperación no ha tenido lugar.

De esta forma, ha reivindicado que "con todo, seguimos adelante porque la capacidad y la competencia no se improvisan, sino que son frutos de una labor seria, continua y rigurosa, que sabe encajar la victoria tan bien como la derrota, que busca nuevas soluciones y siempre sin desmayo".

Por este motivo, ha afirmado que no hay "ni derrotismos ni abandonos" porque "nuestra obligación y responsabilidad es investigar, generar conocimiento, difundirlo, transmitirlo, desarrollar su aplicación, innovar, hacer que las cosas cambien y ofrecer a nuestra sociedad vías para la mejor de su vida".

Igualmente, Lora-Tamayo ha recordado que la universidad tiene un "papel en la formación integral del individuo, que trasciende el carácter vertical de sus áreas de conocimiento y por ello debe enseñar a pensar, a ser críticos, a huir de apriorismos y de superficialidades, y a analizar con rigor".

Del mismo modo, ha reivindicado la labor "callada y constante" de los españoles porque, en su opinión, gracias a ella "estamos labrándonos" un lugar en el mundo, aunque "queda mucho camino por recorrer". A este respecto, ha afirmado que "sin falsas complacencias", la generación de conocimiento y su transmisión "no se nos dan mal". Y también ha indicado que la formación "es el mayor atajo para progresar socialmente" y que "la investigación es garante y progreso de la sociedad".

Asimismo, ha defendido que la I+D "es un cultivo que no se improvisa" y que en los últimos 40 años España "ha conseguido establecer un cambio de cultivo" en el que han florecido "excelentes profesionales". Finalmente, ha concretado que para este verano la UIMP ha programado 158 actividades académicas, 83 encuentros, 10 cursos magistrales, 13 escuelas, 25 seminarios y 17 talleres, así como 70 actividades culturales.

BORRELL DA EL APOYO DEL GOBIERNO A LA UIMP

A este acto de apertura de los Cursos en Santander han asistido autoridades como el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga; y la vicepresidenta del ejecutivo regional, Eva Díaz Tezanos, entre otros.

Borrell ha transmitido a la UIMP el "apoyo" y el "compromiso" del Gobierno, tanto del presidente Pedro Sánchez como del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, al tiempo que ha apelado "hoy más que nunca" a la ciencia y a los científicos porque pueden ayudar a discernir "lo que parece que es de lo que realmente es".

En su opinión, en este punto "está la base del progreso humano" debido a que "el conocimiento nos libera de la más atroz de las servidumbres, que es la ignorancia".

Borrell ha contextualizado estas palabras en un escenario actual en el que "vivimos inundados de datos que nos golpean" sin saber que "muchos son falsos", en relación con las denominadas 'fake news' o noticias falsas. "Se puede vencer sin convencer, pero lo ideal es vencer convenciendo", ha dicho, recalcando el "papel fundamental" que tiene la universidad en este sentido.

Finalmente, además de bromear con que una de sus "ambiciones" era ser rector de la UIMP, ha afirmado que esta Universidad es una institución casi centenaria en la que se difunde el conocimiento "a los cuatro vientos" a todo tipo de personas y reúne cada año a un plantel "extraordinariamente rico y variado" de profesores de todo el mundo.

Por su parte, el presidente de Cantabria ha bromeado con la influencia que han tenido las visitas a esta región tanto de Borrell, a quien se le concedió el Premio Beato de Liébana, como al recién elegido presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que visitó esta comunidad autónoma el verano pasado y, según ha dicho Revilla, le ha llamado para decirle que haber estado en Liébana ha cambiado su vida "de manera radical".

LECCIÓN INAUGURAL DE CÉSAR NOMBELA

El exrector de la UIMP César Nombela, que ha sido nombrado Rector Honorario y recibido la Medalla de Honor de la universidad durante esta ceremonia, ha pronunciado la lección inaugural 'Ciencia, belleza, sentido: elogio de la dedicación académica'.

Ha defendido su visión en la que se impone "una consideración del hombre en su perspectiva moral" porque "por elemental que parezca el traer a colación todo esto, el ser humano ha progresado al establecer el valor de todos y cada uno de quienes integramos esta especie, y el reconocimiento de los derechos de todos".

Pero ha puntualizado que "no se apunta" a un "antropocentrismo radical" que "señalara el interés egoísta del ser humano como única justificación de sus acciones, lo que incluso resultaría suicida".

Así, además de decir que "ningún" territorio del saber "es ajeno" a la UIMP, ha afirmado que se puede constatar que "sin unos principios, sin unos fundamentos claros, nos estaríamos perdiendo para llegar a justificar, no solo cualquier posibilidad, sino cualquier engaño".

En este sentido, después de narrar la evolución científica citando hitos como la física newtoniana o la biotecnología y la ingeniería genética, la teoría de la relatividad general o la teoría de cuerdas, deteniéndose en su dimensión ética, Nombela se ha referido a filósofos como Sloterdijk.

Estos filósofos, ha dicho, "toman una postura a favor de una transformación técnica de la naturaleza humana, apostando por las técnicas de selección genética, para lograr un hombre nuevo, en la línea de Nietzsche". A este respecto, Nombela opina que "pensar que lo que el hombre no ha logrado con la educación, lo va a dominar a través de una domesticación genética, resulta disparatado".

"Cabe insistir en que arrogarse la facultad de dominar la naturaleza humana y de decidir sobre el destino biológico de sus semejantes puede suscitar, no sólo el rechazo desde una postura ética rigurosa, sino que además resulta dudoso que no existan limitaciones naturales ante los posibles intentos de generar seres humanos completamente diferentes", ha valorado.

En el acto, que se ha celebrado en el Hall Real del Palacio de La Magdalena, también han intervenido la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos