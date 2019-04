MINUTO A MINUTO | Sigue la jornada electoral en directo

Si algo cunde dentro de los cuarteles generales de los diferentes partidos políticos en Cantabria a falta de unas horas para abrir los colegios electorales es preocupación. La incertidumbre del resultado y su influencia en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán apenas 30 días más tarde tiene a los dirigentes en vilo. Son cinco los diputados que están en juego en Cantabria y las encuestas apuntan que el escenario está muy abierto.

No hay una sede, desde Joaquín Costa hasta Bonifaz pasando por Amós de Escalante, donde no haya miedo a no cumplir las expectativas y que ello pueda suponer un lastre irremontable. Probablemente, quienes más se juegan en esta primera contienda son PRC y PP. Los regionalistas han dado el do de pecho en esta campaña en la que Miguel Ángel Revilla ha tenido un papel muy relevante, incluso por encima del candidato, el ex consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, al que ha acompañado en todos los actos y también en el cartel electoral.