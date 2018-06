Mañanes dice que el calendario escolar es "idéntico al actual de octubre a mayo" y que una moratoria no era "razonable"

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, ha afirmado hoy que el calendario escolar para el próximo curso que aprobará su departamento con los sindicatos en contra es "idéntico al actual de octubre a mayo", salvo un día lectivo más en Carnavales, al tiempo que sostenido que "no es razonable" una moratoria, como pedía ayer la Junta de Personal Docente.

"Los sindicatos ni siquiera han valorado las propuestas" de la Consejería, ha lamentado su titular a preguntas de la prensa sobre el calendario lectivo 2018-2019.

Un calendario sobre el que "es muy difícil que haya cambios", tanto por el "enorme esfuerzo" que ha supuesto para su departamento "conciliar" el "mejor funcionamiento del sistema educativo" como porque anteriormente no se estaban cumpliendo las horas lectivas legalmente establecidas.

En este sentido, Fernández Mañanes ha vuelto a explicar que el calendario se ha elaborado respetando los dos informes jurídicos, que determinaban que "no podíamos seguir con los calendarios de los últimos años", de modo que el próximo se ha debido "ajustar" a la legislación estatal vigente. "Era una temeridad obviarlo", ha subrayado el titular de Educación, que ha reiterado su "respeto a la legalidad".

El informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación abría la posibilidad de mantener la jornada reducida en junio y septiembre, en Infantil y Primaria, compensándola con otras, y es por lo que se ha optado, de modo que el calendario para el curso 2018-2019 "no altera sustancialmente la estructura del actual", ha dicho.

De hecho, ha precisado que es "idéntico al de este curso de octubre a mayo", con la salvedad de que tendrá un día lectivo más en Carnaval para compensar las tres semanas de jornada reducida, dos de ellas en septiembre y una en junio, que se han determinado siguiendo "un carácter pedagógico".

"No se altera el calendario sobre el que hay cierto consenso en la comunidad educativa, que lleva dos años vigente y que no queremos alterar", ha insistido el consejero.

Preguntado por la huelga en Educación Primaria y Secundaria convocada mañana por los sindicatos de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT), Fernández Mañanes ha lamentado que éstos "ni siquiera hayan valorado las propuestas" que ha presentado la Consejería, que eran tres, y ha recordado que "en solo una ocasión" el calendario se ha aprobado con el visto bueno sindical.

Ha dicho que lo que pedían ayer los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación era una moratoria. "No aprobar el calendario y seguir discutiendo todo el curso". En su opinión "no es razonable tener abierto un debate" de estas características durante meses porque traslada "tensión e incertidumbre", más cuando no han valorado la propuesta de la Consejería.

Una propuestas que Fernández Mañanes ha traslado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, las propuestas que iba a llevar a la mesa sectorial, y el jefe del Ejecutivo ha señalado "con toda claridad" que la "competencia exclusiva" del calendario es del consejero de Educación.