Mañanes dice que el "conflicto laboral" en la enseñanza causará mañana un "daño especial" y alterará el inicio de curso

El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha insistido hoy en que la huelga en la enseñanza Infantil y Primaria convocada para mañana, inicio de curso, por la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) no es otra cosa que un "conflicto laboral" que no beneficia al sistema educativo y "menos" a la enseñanza pública.

Es más, ha dicho, han convocado una huelga que "causará daño" y lo hará "especialmente", precisamente por ser el primer día de clase, por lo que ha calificado de "absolutamente excesiva" la respuesta sindical que alterará el normal comienzo del curso.

Tras lanzar un mensaje de optimismo a los padres de escolares cántabros de cara a mañana al asegurar que sus hijos cuentan con un "magnífico sistema educativo" del que saldarán "magníficamente preparados", el consejero ha insistido en que la huelga obedece a un "conflicto laboral, de intereses".

"Las huelgas pretenden causar daño, esta especialmente porque han escogido el primer día (de curso)", ha apostillado, al tiempo que ha vuelto a apelar a la responsabilidad. "Espero mucho de la profesionalidad y de la responsabilidad de los docentes", ha dicho.

Una vez más, Fernández Mañanes ha reiterado que la Consejería solo se ha mantenido en la legalidad y que el acuerdo no fue posible porque la Junta de Personal Docente "se negó a negociar dentro de lo que la ley permite". En su opinión, mantener la jornada reducida como estaba es "la única pretensión" de la Junta de Personal Docente, que "siguen insistiendo" en "mantener vivo el conflicto", lo que para el consejero es "algo terrible".

En este sentido, a preguntas de la prensa, el consejero ha descartado modificar el calendario escolar aprobado para este curso, tanto porque la derogación del decreto ley del PP no tendrá efecto hasta el próximo curso 2019-2020 como por cuanto Educación "no puede modificar de manera caprichosa" los servicios complementarios que ha contratado, desde el transporte escolar hasta el comedor. "Hay que ser responsables", ha insistido.

Al respecto, ha subrayado que "bastante" ha tardado la Consejería en aprobar el calendario escolar del próximo curso "para agotar las posibilidades de negociación", pero no ha sido posible porque le han pedido que "conculque la legalidad".

"Pensaba yo que el objetivo de todos era mejorar la enseñanza pública sin conflicto alguno pero no fue posible" porque los sindicatos "querían mantenerse en una situación fuera de la ley", ha señalado el titular de Educación, que ha reiterado que la petición de la Junta de que tomara una decisión al margen de los dos informes jurídicos que negaban la validez de la jornada reducida como estaba es algo que él no entiende y por eso, "responsable y pedagógicamente" el consejero "no ha entrado a ese juego de negociar lo que no es legal".

De hecho, Cantabria incumple el decreto ley que establece el derecho de los alumnos a recibir 875 horas de clase desde que se aprobó, en 2012. "Estábamos fuera de la ley y los informes jurídicos son insoslayables", ha subrayado.

En este sentido, ha reconocido que, como "muchos", él está "perplejo" por la respuesta sindical "absolutamente excesiva" al conflicto, al tiempo que ha defendido que la Consejería ha trabajado para "tener todo dispuesto para que el sistema educativo que está a la cabeza de España en muchos aspectos siga estándolo" y el curso empiece "con absoluta normalidad".

"Esta Consejería ha puesto todo lo que tenía en sus manos para que este curso empiece con la máxima normalidad", ha reiterado su titular, que ha dicho que no puede hacerse responsable de las decisiones "de otros", que han convocado una huelga el primer día de clase, que es algunos casos es el primer día de escolarización o de nueva etapa.

"Altera la normalidad, es innegable; pero no porque falten profesores, no porque los centros no estén dispuestos, no porque falten recursos, sino por un conflicto laboral", y en la Junta de Personal Docente "son conscientes de que estamos en tiempo electoral para los sindicatos y porque las elecciones están cerca", lo que puede "animar el conflicto", ha observado.

Al hilo, y en respuesta a una pregunta, ha pedido al Partido Popular que "deje de enredar" y adopte una posición "clara" en torno al calendario escolar, puesto que, según ha dicho, inicialmente registró una proposición no de ley solicitando la eliminación de la jornada reducida, que luego no activó, y más tarde otra para mantenerla como estaba.