Manuel Carrasco congrega a 8.000 personas bajo la lluvia en la tercera jornada de Magdalena en Vivo

Carrasco llegó a Cantabria en su mejor momento profesional, después de llenar el estadio Benito Villamarín de Sevilla y tras reunir a 55.000 espectadores en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid y mostró una vez más sobre el escenario de la campa de La Magdalena una cercanía y un sello personal que es tan característico del cantante y compositor onubense.

Como estaba previsto, además de sus grandes éxitos, como 'Que nadie', 'No dejes de soñar', 'Ya no' o 'Tambores de guerra', el músico andaluz interpretó en esta tercera de jornada de Magdalena en Vivo algunos de los temas de su último álbum, como 'Me dijeron de pequeño', 'Me gusta', 'Déjame ser' o 'Los primeros días', entre otros muchos.

El exconcursante de 'Operación Triunfo', que atesora una dilatada trayectoria profesional, con cerca de una decena de trabajos discográficos y casi dos décadas de carrera, se exprimió a fondo durante dos horas y media de concierto, en las que tuvo tiempo para dedicar incluso una bulería a la ciudad de Santander y al público cántabro, que no se cansó de aplaudir a su ídolo.

Además, Manuel Carrasco compartió ayer el escenario de la campa de La Magdalena con la cantante, compositora y pianista Elena Iturrieta, conocida popularmente como ELE. La artista irrumpió en el panorama nacional con el disco 'Summer Rain' y desde entonces está considerada como una de las compositoras más reconocidas en el mundo de los cantautores, como demostró con creces en su paso por el festival.

La cantante, junto a una banda perfectamente engrasada, exhibió su progresión y gran calidad musical, que abarca desde el folk y el soul hasta el góspel, el jazz, el country y los aspectos más clásicos, con una variedad de estilos que le ha llevado a conseguir numerosos premios y a llamar la atención de un público cada vez más numeroso.

