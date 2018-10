Marina Alabau se lleva el Reto de las Campeonas Movistar

Frente a Gisela Pulido y el tándem formado por Támara Echegoyen y Paula Barceló, Alabau se adjudicó el triunfo final ante una Duna de Zaera llena de cientos de personas que disfrutaron de la navegación con 'foil' y la rapidez del 49erFX en una misma competición.

La climatología que azotaba la costa cantábrica dio tregua un poco antes del mediodía, hora prevista para el comienzo del Reto. El cielo se abrió tímidamente para dar paso al sol y así se combinó con un viento de menos a más, soplando incluso con rachas por encima de los 20 nudos.

Con esas condiciones de buen viento, comenzó la primera prueba en la que Alabau demostró por qué hace solo dos semanas se proclamaba campeona del mundo de Formula Foil. Rápida y muy estable con el 'foil', la primera manga fue para ella mientras el viento no dejaba de subir de intensidad y hacía que Pulido sufriera.

"Al principio hacía muy poco viento, así que monté la cometa más grande --de 12 metros-- para intentar asegurarme competir bien. Cuando salimos al agua ni siquiera pude levantar la cometa desde el barco y tuve que irme a la playa para levantar desde allí", afirmó Pulido.

"Pero de repente el viento empezó a subir cada vez más hasta el momento en el que no podía ni aguantar esa cometa. Quizás en los rumbos en ceñida era cuando iba más cómoda y lograba aguantar la presión", admitió la catalana afincada en Tarifa.

SEGUNDA REGATA MÁS COMPLICADA

En la segunda regata, las rachas de viento no lo pusieron fácil. "Al final subió mucho el viento, los ángulos eran muy cerrados y todos sabemos que el 49erFX tiene sus limitaciones, pero la verdad es que Paula y yo intentamos hacerlo lo mejor posible y aguantar el 'spi' lo máximo para que la grada también disfrutase. Santander se ha portado, la grada se ha portado y espero que hayan podido disfrutarlo", reconoció Echegoyen.

Las exolímpicas Theresa Zabell y Berta Betanzos ejercieron de maestras de ceremonia. Y también hubo muchas caras conocidas como Jane Abascal, primer oro olímpico de la historia de la vela española; Fernando Echávarri, campeón olímpico en Pekín 2008; Santi López-Vázquez, exregatista profesional y entrenador del equipo olímpico español; y Julia Casanueva, presidenta de la RFEV.

Todos ellos vieron cómo la última prueba fue de rapidez pura y con una novedad para este año: un test de velocidad que consistió en un recorrido de 700 metros de boya a boya. Y ahí Alabau volvió a dar en la diana, mientras Pulido no pudo participar ya que su cometa era demasiado grande para el viento que había en ese momento.

Alabau completó dicho test en 29,41 segundos, llegando a alcanzar los 22 nudos de velocidad con la tabla y el 'foil'. El 49erFX, con sus tres velas desplegadas, invirtió 36,83 segundos con 18 nudos de velocidad máxima.

"Han sido unas condiciones favorables para mí y he sido mucho más rápida con la tabla. He estado muy cómoda, con mucha velocidad y disfrutado muchísimo. Ha sido un día muy bonito y, aunque el parte no era muy bueno, al final ha salido el sol y ha entrado el viento, así que nos lo hemos pasado genial", declaró finalmente la campeona.