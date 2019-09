Mazón (PRC) ve una "jugada electoralista a la desesperada" la oferta de Cs y la achaca a que "van camino del suicidio"

El representante del PRC cree que ha sido una "jugada electoralista" de los naranjas, que "van camino del suicidio", por lo que de cara a una posible repetición de comicios habrían trasladado esa oferta para "parecer que están más por gobernar" y que los militantes y votantes no les puedan "echar en cara nada".

Así lo ha opinado Mazón en declaraciones a Europa Press, a propósito de los últimos movimientos ante la investidura o convocatoria electoral, ya que ahora todo apunta a que PP y Cs votarán 'no' y Unidas Podemos se abstendrá, como parecía que iba a hacer también el partido de Albert Rivera con las tres condiciones planteadas a Sánchez, y cuya respuesta el líder de la formación liberal ha tachado de "tomadura de pelo".

El diputado cantabrista -el único que votó junto con el PSOE a favor de Sánchez en el anterior debate de julio- cree que el planteamiento de Ciudadanos estaría "en gran parte motivado" por la situación interna, tras la marcha de destacados dirigentes y militantes en las últimas semanas y, tal vez, porque el partido "tendrá datos y encuestas" que apunten a que "van camino del suicidio", ha apostillado.

Con estas palabras, ha aludido al resultado que obtendrían en las urnas tras la postura mantenida de los últimos meses, que ha sido "muy radical" y "no se entiende muy bien", ha dicho Mazón. Cree además que los naranjas han "desperdiciado" una oportunidad de gobernar, algo que les "interesa mucho" para "coger experiencia".

Para el diputado del PRC, la oferta de Cs "no tenía sentido" si se atiende a las condiciones puestas -no indultar a los acusados del 'procés', devolver a Navarra "al constitucionalismo" y no subir impuestos- y a la respuesta del PSOE, que aseguró que ya las "cumplía".

A su juicio, si Ciudadanos "de verdad" quería un Gobierno socialista tenía la opción de haberlo apoyado y "solo" además, sin tener que buscar también la abstención del PP. Se hubiera conformado, ha agregado, un Ejecutivo "estable", como el que ya dirigió el país cuando PSOE y Cs llegaron a un acuerdo programático basado en diferentes medidas.

Esa sería, a ojos del regionalista, "la base más racional" para lograr la estabilidad, mientras que el resto de "soluciones" -ha comparado- "no la garantizan", ni siquiera la última oferta de Rivera.

"El PRC quiere un Gobierno y un Gobierno estable", ha insistido Mazón, que defiende así una salida que dure "más de cuatro días" y que, entre otras cosas, permita aprobar los presupuestos generales. Rechaza, por tanto, una solución "in extremis" que sea "pan para hoy y hambre para mañana".

Por último, tras reafirmar el respaldo del PRC al PSOE, con el que gobierna Cantabria en coalición, el diputado regionalista ha señalado que desde el partido que lidera Miguel Ángel Revilla no pueden "hacer más" para desbloquear la actual situación, en tanto que los otros "han podido hacer más", y ve "muy difícil" lograr una solución en estos momentos.