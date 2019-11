Mazón dice que a los cántabros "les da igual" tener 1 ó 2 diputados del PP o del PSOE pero "no del PRC"

El diputado nacional y candidato a la reelección por el PRC, José María Mazón, ha afirmado que a los cántabros "les da igual" que el Partido Popular o el Partido Socialista tengan 1 ó 2 diputados en el Congreso, pero "no que el PRC tenga 1 ó 2, porque somos los de casa" y porque a los partidos nacionales "Cantabria les importa muy poco".

En estos términos se ha pronunciado anoche Mazón durante su intervención en el mitin celebrado en La Casona de Reinosa que ha contado con la participación del presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y del número 1 de la candidatura del PRC al Senado, Fernando Fernández.

Revilla ha llamado a los regionalistas a "dar la vuelta" a las encuestas para que el PRC vaya a Madrid con "dos en el Senado y dos en el Congreso, como mínimo, cuatro para un prauco pequeño de 5.000 metros cuadrados, para que no se hable solo de catalanes y vascos" y ser la noticia de España el 10 de noviembre.

"¿Qué pasa?. Pues que hay un partido en Cantabria que no es soberanista, no es independentista, es más español que ninguno, pero es profundamente amante de su tierra y está en contra de las injusticias y venimos aquí a repararlas", ha sentenciado.

Por ello, ha pedido a los regionalistas "un esfuerzo" para, "de aquí al sábado", cambiar las encuestas y combatir el debate de hoy entre los líderes de los partidos nacionales que, en su opinión, "va a ser un espectáculo lamentable" porque "esto es una guerra de quitar a uno para poner a otro".

En este sentido, ha reiterado que "el único" partido que no es culpable de la repetición electoral es el PRC, ya que ha hecho "lo que dijimos que íbamos a hacer", mientras que el resto de partidos "son todos culpables". "El que ha ganado porque no ha sabido juntar un equipo, y los que no ganaron porque no supieron juntarse y no dejaron gobernar al que ganó", ha dicho.

El líder regionalista ha reiterado que el PRC volverá a Madrid para reivindicar el pago de Valdecilla, el tren a Madrid y a Bilbao, el puente Noguerol o la cesión del Polígono de La Vega, entre otras actuaciones, además de para garantizar la gobernabilidad de España.

De hecho, ha incidido en que el candidato que quiera el apoyo del PRC deberá "firmar el papeluco" con todos los compromisos, como se ha hecho con el PSOE.

Por último, ha destacado los "logros" alcanzados en cuatro meses por el diputado nacional del PRC y ha pedido "tener más fuerza" para "tocar lo mismo, pero más fuerte", insistiendo en que para Cantabria es más importante tener diputados regionalistas en el Congreso que ostentar la Presidencia de Cantabria.

Al hilo, Mazón ha subrayado que a los cántabros "les da igual" tener un diputado más o un diputado menos del PP o del PSOE "pero no 1 o 2 del PRC, porque somos los de casa".

En su opinión, el PP que dice que "el papeluco es papel mojado", en referencia al documento con los compromisos con Cantabria firmado con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, pero llamarán al PRC si necesitan el apoyo de los regionalistas "y tendrán que firmar"; mientras que al PSOE que dice que no necesita intermediarios para hablar con el Gobierno, "les decimos que los cántabros sí necesitamos intermediarios, sí necesitamos a alguien que represente a Cantabria para hablar de los intereses de Cantabria con el Gobierno, porque ellos no han hablan ni han hablado nunca".

Además, ha subrayado que al resto de partidos "Cantabria les importa poco" y ha pedido la confianza de los cántabros porque "queda mucho tajo por hacer y cosas que conseguir en Madrid".

Al respecto, ha recordado que además de las infraestructuras viarias y ferroviarias, Valdecilla, La Remonta, o las propuestas para Campoo está la agenda social, las pensiones, la limpieza de los ríos para evitar inundaciones o medidas en contra de la despoblación, entre otras.

Por último, el número 1 de la candidatura regionalista al Senado ha asegurado que el 11 de noviembre "iremos a Madrid porque no podemos dejar solo a Mazón" y ha reiterado que es necesario estar en la Cámara alta, a pesar de su desprestigio, porque "donde no se está, no se oye".

Y ha reiterado que trabajará en los siguientes ejes: en una ley de financiación autonómica, que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios, en un pacto educativo para contar con una ley de educación que no cambie cada vez que lo hace el Gobierno, en una estrategia, "con medidas concretas", contra la despoblación y en partidas nominativas en para Cantabria en los Presupuestos Generales del Estado, además de "no olvidarnos del sector primario".