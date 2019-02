Medio Ambiente espera tener este mes la "solución definitiva" para Vuelta Ostrera

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha afirmado este jueves que su departamento espera tomar a lo largo de este mes una decisión sobre la ubicación alternativa para la depuradora de Vuelta Ostrera, y ha confiado en que después del análisis de todas las alegaciones, "la propuesta que parece la más viable, concite un acuerdo institucional y social lo más amplio posible".

"Propuesta que me van a permitir que no adelante hasta que no tengamos concluido el trámite correspondiente", ha declarado a preguntas de los medios durante su visita al subfluvial de Santoña.

Morán ha explicado que ya ha concluido el trámite de análisis de todas las alegaciones a las alternativas, y que la Confederación Hidrográfica las ha remitido ya a la Dirección General del Agua, por lo que esperan a lo largo de este mes "tener tomada una decisión sobre la alternativa que razonablemente podría dar la solución definitiva" para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó la demolición de la depuradora actual.

"La ubicación está en un entorno que permite dar una solución alternativa a la ubicación inicial. Lógicamente no se encuentra lejos de la ubicación actual, y respeta escrupulosamente los límites que marcó en su momento la sentencia, y prestaría servicio en las mismas condiciones que el proyecto inicial al conjunto de poblaciones concernidas", ha señalado.

Preguntado si se ha notificado ya la solución elegida al Tribunal Supremo, Morán ha precisado que "todavía no ha concluido el trámite formal" administrativo de evaluación de las alternativas. "En cuanto esté terminado, lo primero que tenemos que hacer es dar traslado al Tribunal Supremo para establecer un calendario razonable y que el juez pueda ir evaluando" los pasos a seguir, ha señalado.