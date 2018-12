Medio Rural invierte 420.000 euros en mejorar la producción de la fábrica de hielo del puerto de Laredo

Esta inyección permitirá dar un mejor servicio a los pesqueros que desembarcan sus capturas en este puerto y aumentar así la comercialización de pescado en la lonja de la Cofradía de Pescadores 'San Martín'.

La inversión ha permitido la compra de un nuevo silo para producir hielo en escamas para los compradores y el aumento del sistema de producción de hielo para los barcos en un 33 por ciento, lo que permitirá paliar los déficits actuales y dar mejor servicio a más barcos.

La aportación de la Consejería se enmarca en la orden de inversiones para las cofradías de pescadores y las ayudas europeas del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP Oriental). En total, el presupuesto de la actuación supera los 700.000 euros.

Jesús Oria ha reafirmado su compromiso de seguir apoyando al sector pesquero de Cantabria y ha destacado la importancia que tienen estas inversiones para garantizar el desembarco de capturas en los puertos de la región.

El consejero ha estado acompañado por la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López; el patrón mayor de Laredo, César Nates, y otros miembros de su Junta Directiva, informa el Gobierno.

Aunque la lonja de Laredo data de 2013, el incremento de la actividad de este puerto en los últimos tres años ha obligado a mejorar sus instalaciones para poder atender la demanda tanto de compradores como de vendedores.

En 2018 las previsiones de la cofradía es superar las descargas del año anterior, aunque el valor de la comercialización ha descendido, fundamentalmente por la bajada en el precio del bonito y la anchoa.

Además, en 2018 se ha comercializado por primera vez merluza de dos barcos gallegos atraídos por el buen precio que han obtenido por sus capturas en esta lonja.

MÁS HIELO PARA LOS BARCOS Y LOS COMPRADORES

César Nates ha explicado que, aunque la capacidad de hielo global de la Lonja de Laredo no ha aumentado y sigue siendo 75 toneladas al día, con la nueva maquinaria confía en poder obtener el 100% de rendimiento a la instalación.

El silo para fabricar hielo en escamas supone que los compradores dejarán de consumir el hielo destinado a los barcos y estos últimos tendrán más hielo disponible que sumar al aumento de la producción.

El nuevo silo orbital de pesca de 10 toneladas tiene una producción diaria de hielo en escamas que puede llegar a los 5.000 kilos.

Por lo que respecta al silo de fabricación de hielo para los buques, se han ampliado los generadores, con lo que se ha logrado aumentar la producción en un 33 por ciento, lo que significa 10 toneladas más al día.

Si los buques no cuentan con hielo no desembarcan sus capturas en el puerto, porque no pueden volver a salir a la mar.

Por ejemplo, en la costera de bonito, un barco carga 25 toneladas de hielo y en la costera de la anchoa, cuando la pesca se concentra frente a nuestras costas, hasta 40 barcos pueden acercarse en un día a descargar sus capturas, cargar hielo, y volver de nuevo a la mar.

El patrón mayor de la cofradía de Laredo ha aprovechado la visita del consejero para solicitarle más ayudas de cara al 2019, concretamente para la modificación del sistema de suministro de hielo a los barcos que actualmente no permite la carga en pleamar.