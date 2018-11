Miguel Poveda lleva al Palacio de Festivales su 'EnLorquecido Tour'

El artista flamenco Miguel Poveda actuará el próximo sábado, 17 de noviembre, en el Palacio de Festivales dentro de la gira 'EnLorquecido Tour', un proyecto surgido de su trabajo de investigación sobre la obra de Federico García Lorca.

El concierto, de dos horas sin descanso, será en la Sala Argenta a las 20.30 horas. El Palacio de Festivales ha ensalazado a Miguel Poveda como "uno de los artistas actuales más representativos del flamenco" en España.

El propio Poveda explica que siempre había navegado en el océano que es la obra de Federico García Lorca, pero nunca había buceado tanto como en estos dos últimos años llegando a "enlorquecer" de una manera arrebatada.

"Para mí, ha supuesto un antes y un después en mi manera de ver y entender la vida. Desde que leí por primera vez, hace ya algunos años, "Soneto de la dulce queja" un algo imperioso y terrenal me arrastró al mundo de Federico con todo lo que eso implica, pero es ahora, con el paso de los años, cuando con mucha más fuerza y madurez me he sentido capaz (o eso creo) de afrontar la selección de poemas que finalmente he decidido grabar en este disco", comenta el artista.

Un trabajo en el que también ha "asumido el riesgo de componer gran parte de la música y crear así un vínculo más íntimo y directo" con su poeta predilecto.

El resultado es un nuevo disco, grabado por su propio sello discográfico Carta Blanca Records en colaboración con Concert Music, con el que "viajar por el universo de los miles de Federicos que existen: el entusiasta, alegre, triste, comprometido, viajero, premonitorio, amante de lo culto y lo popular y obsesionado con la muerte, pero también con la vida...".

Para esta gira, que comenzó el 8 de junio en Barcelona, Poveda se ha rodeado de sus músicos de siempre incluyendo algunas incorporaciones, como el maestro Joan Albert Amargós, su "amigo y compañero de locuras", compositor, intérprete y arreglista.