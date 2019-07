La Noche Solidaria del Magdalena en Vivo recaudará 25.000 euros para la atención de niños en riesgo de exclusión social

La Noche Solidaria del festival Magdalena en Vivo 2019, que se celebrará el próximo lunes 22 de julio durante las fiestas de la Semana Grande de Santander y que tendrá como protagonistas a la banda escocesa Texas, al grupo británico Immaculate Fools y al dúo femenino Ella Baila Sola, recaudará cerca de 25.000 euros que se destinarán íntegramente a la atención de niños en riesgo de exclusión social en la ciudad.

Así lo ha confirmado el director del festival, Manuel Gutiérrez, durante una visita junto a autoridades institucionales y patrocinadores del evento al Centro de Día María Negrete II impulsado por la Asociación Nuevo Futuro, la organización que será beneficiaria de la donación con el objetivo de dotar de recursos unas instalaciones situadas en la Colonia de los Pinares en las que atienden de manera integral a más de una treintena de menores con problemas.

El Centro de Día María Negrete II se inauguró en el año 2017 y, desde ese momento, los profesionales que desempeñan su labor ahí han puesto en marcha una serie de programas sociales para defender los derechos de la infancia en riesgo de exclusión social, promoviendo el desarrollo de los menores al tiempo que facilitan su adaptación e integración social.

Según han explicado desde Nuevo Futuro, la zona urbana en que se ubica el Centro de Día cuenta con un tipo de población con alto riesgo de exclusión social por la pérdida de empleo de uno o de ambos progenitores, con minorías étnicas con pocos recursos sociales y económicos o con personas mayores a cargo de los nietos, alto absentismo escolar y fracaso académico.

“Una intervención temprana contribuye a evitar que las familias se desestructuren y fomenta la cohesión familiar y social generando para los menores contextos saludables donde pueda desarrollarse la infancia de manera adecuada”, han señalado desde la ONG.

Por ello, en el Centro de Día María Negrete II existe una franja horaria coincidente con el horario extraescolar y vacacional en la que acuden niños y adolescentes de la zona que carecen de un ambiente seguro dada la complejidad de los problemas sociales en que están inmersos sus familias, pudiendo no estar cubiertas en muchos casos sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación, para lo que se desarrolla un programa de reparto de alimentos.

Nuevo Futuro tiene más de 50 años de historia y es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que se ocupa de la protección y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Desde su creación han proporcionado asistencia a más de 8.000 menores en sus hogares. Gracias a una intervención personalizada, estos jóvenes se han integrado en la sociedad en igualdad de condiciones con los chicos de su edad.

En la visita al Centro de Día han estado presentes la concejala de Dinamización Social del Ayuntamiento de Santander, Lorena Gutiérrez; la directora general de Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva Bartolomé; la directora de Área de Negocio de Caixabank en Santander, Celia Torio; la responsable de marketing de Frigorsa, Isabel Ortiz; la responsable de marketing y comunicación en Aldro, María Osorio; la encargada de Relaciones Externas del Grupo Pitma, María Eugenia Cuenca-Romero; los representantes de Renault Vidal de la Peña, Blanca Pino y Diego Sordo; y el director del festival, Manuel Gutiérrez, acompañados por la presidenta de Nuevo Futuro, Marta González-Estéfani.

Concierto solidario

En cuanto a la Noche Solidaria del festival Magdalena en Vivo 2019 que servirá para recaudar fondos para este proyecto social, la organización recuerda que tendrá como principal atractivo el concierto de la banda escocesa Texas, capitaneada por la vocalista Sharleen Spiteri y con más de 40 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera.

Durante su trayectoria han realizado giras en las que han recorrido prácticamente toda Europa y han protagonizado numerosos conciertos en Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia, cosechando éxitos como los de sus temas más emblemáticos, ‘I don’t want a lover’ y ‘Say what you want’.

Texas compartirá escenario en la jornada de apertura del festival con el dúo femenino Ella Baila Sola y el grupo británico Immaculate Fools, un referente del pop-rock desde los años ochenta, en lo que será la Noche Solidaria de Magdalena en Vivo 2019 presentada por la Obra Social “la Caixa” y con la colaboración especial de Aldro, Frigorsa y San Miguel. Las entradas para este concierto tienen un precio de 10 euros en zona general y 75 euros en zona VIP.

Cartel y entradas

Magdalena en Vivo 2019 incluirá también las actuaciones de Juan Magán, Víctor Magán y José de las Heras el jueves 25 de julio, con entradas desde 12 euros; Manuel Carrasco y ELE el 26 de julio, con entradas desde 30 euros; y Aitana y Trapical Minds el sábado 27 de julio, con entradas desde 30 euros. Además, el abono para acudir a todos los conciertos tiene un precio de 55 euros.

Las entradas de día para la primera edición del festival Magdalena en Vivo están disponibles en la web oficial del evento, www.magdalenaenvivo.com, y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222.

También están a la venta las entradas en distintos puntos físicos de Cantabria. Así, pueden adquirirse en los locales de Telepizza (Santander, Maliaño y Torrelavega), las librerías Estvdio (Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna), el punto de venta de la plaza del Ayuntamiento, Discos Cucos y Siboney en Santander, Manuel Muñoz en Torrelavega, París Texas en Reinosa, Cafetería Riviera en Laredo, Arson Sony en Castro Urdiales y Hotel Astuy en Isla.

Magdalena en Vivo 2019 está organizado por la empresa cántabra MG Producciones y cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como Regma, Renault Vidal de la Peña, El Buen Pastor, Aldro, San Miguel o Alsa, y tiene a Fuerteventura como Isla Invitada.