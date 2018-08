La ONCE eleva un 2,4% sus ventas en Cantabria, hasta 18 millones, y crea 330 puestos de trabajo en 2017

La ONCE incrementó las ventas de sus diferentes productos de juego en Cantabria un 2,38% en 2017, alcanzando una facturación de 18 millones de euros, mientras que los centros de ILUNION en la región facturaron más de 25 millones. En conjunto, la ONCE, Fundación ONCE y sus empresas sociales ILUNION crearon 330 empleos en Cantabria en 2017 -228 de personas con discapacidad-, lo que eleva la cifra total de trabajadores a 1.046.

Del total, 187 son agentes vendedores de cupones, todos ellos personas con discapacidad; y otros 811 trabajan en las nueve empresas de Ilunion en Cantabria, de las que cuatro son centros especiales de empleo. El 46% de estos 811 trabajadores son personas con discapacidad y el 60% tienen contratos indefinidos.

Estos son algunos de los datos del "Informe de Valor Compartido 2017' del Grupo Social ONCE, que ha presentado hoy en rueda de prensa la delegada territorial de la ONCE en Cantabria, Raquel Pérez, junto con el presidente del Consejo Territorial, Gustavo Seco, la gerente de ILUNION en Cantabria, Luisa del Val, y la responsable de la Fundación ONCE, María Angeles Martínez.

En el conjunto del país, la ONCE aumentó la recaudación por sus productos de juego un 3,9% en 2017, hasta los 1.992 millones de euros, lo que le permitió afianzar e incrementar su labor social e impulsar nuevos empleos para personas con discapacidad.

Según han explicado, el 52% de la recaudación por la venta de productos de juego en Cantabria se destina a premios; el 35,9% a salarios y gastos de gestión del juego; y el 10,7% restante a inversión social: en total 212,7 millones en el conjunto del país.

En 2017 se han unido a la organización 3.320 nuevos afiliados a nivel nacional, 34 de ellos en Cantabria, donde en total atienden a 905 personas con programas específicos y personalizados en distintos ámbitos (social, rehabilitador, laboral, educativo, cultural, movilidad, etc..).

La acción social incluye la atención a más de 7.500 estudiantes ciegos, 70 en Cantabria; y la entrega de 141 perros guía -en Cantabria hay 26-. Además, se aprobaron 1.771 proyectos de 787 asociaciones y organizaciones de la discapacidad, 13 de ellas de Cantabria.