Oria valora que Planas fue "receptivo y posibilista" en todos los puntos planteados en su reunión

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, ha manifestado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue "receptivo y posibilista" en todos los puntos de la reunión que mantuvieron ayer en Santander, y ha destacado el compromiso "claro" del Ministerio con el tema de las infraestructuras agrarias.

Así ha respondido Oria al ser preguntado por la prensa sobre esta reunión y sobre los puntos en los que el ministro fue más receptivo, entre los que ha destacado las infraestructuras agrarias, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa o los caminos naturales, aunque ha asegurado que fue receptivo "absolutamente en todas" las cuestiones que le planteó.

"No puedo decir ninguno (punto) que me dijera que no se iba a intentar", por lo que desde la Consejería "estamos encantados con la actitud de este ministro", ha ensalzado Oria.

En este sentido, ha dicho que "no siempre se tiene la ocasión de estar más de cuatro horas seguidas con un ministro", además de que "habíamos adelantado previamente todos los puntos que íbamos a tratar y el ministro se lo había preparado estupendamente con su equipo", por lo que "traía respuestas absolutamente para todo", ha reiterado.

En cuanto a los asuntos de la reunión, ha dicho que las nuevas infraestructuras agrarias es una de sus "mayores preocupaciones", porque los presupuestos del Gobierno de Cantabria "han dado lo que han dado".

En este sentido, ha recordado que cuando dejó la Consejería en 2011, ésta contaba con un presupuesto de 102 millones de euros, mientras que cuando la recuperó en 2015, tras el Gobierno del PP, eran 75 millones. "Hemos tenido que ir rehaciendo presupuestos, priorizando cuestiones y para nosotros es muy importante el tema de las infraestructuras rurales", sobre todo en lo relativo a pistas forestales y a caminos rurales, ha reiterado.

En estos puntos ha habido "un compromiso claro" del Ministerio, que según el consejero le ha pedido que envíe una relación "cuanto antes" para atenderlo en la medida que se pueda en el presupuesto de este año y en el de 2019.

APOYO A LA IGP DE LA ANCHOA

Por otro lado, Oria ha asegurado que el ministro le trasladó que tenía "absolutamente claro" su apoyo a la IGP de la anchoa del Cantábrico, lo que, según ha dicho, es "lo mejor" para los trabajadores, los pescadores, comerciantes, etcétera.

Además, Planas también "sacó el tema" de los caminos naturales de Cantabria, concretamente el Camino Lebaniego y el camino natural Santander-Mediterráneo, sobre los que ha pedido que se concreten las necesidades y adónde se quiere llegar.

Estos apoyos del Ministerio, según ha apuntado el consejero, pueden significar apoyos económicos y facilidades en cuestiones desde el punto de vista administrativo, ya que Planas le dijo que se pondría en contacto con Fomento, que también "tiene que ver" en el camino natural Santander-Mediterráneo.