La PAH llama a parar el segundo intento de desahucio a un matrimonio enfermo en Gama

Para la PAH, es un "caso clarísimo de estafa", ya que el prestamista hizo creer a los afectados que firmaron un préstamo para reformar su casa y en realidad "se produjo una retroventa y se la cedieron a un testaferro", ha explicado el portavoz de la plataforma, Óscar Manteca, en declaraciones a los medios.

Por ello, la PAH intentará parar este miércoles el segundo intento de desahucio de este matrimonio --el primero fue en enero-- , programado para las 11.00 de la mañana, para lo que ha convocado a todas las personas que quieran acudir a las 10.00 horas, en el barrio Tuebre de Gama, en Bárcena de Cicero.

Además, la plataforma ha pedido al delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, que "no envíe a los antidisturbios" de la Guardia Civil para desahuciar a este matrimonio, y ha asegurado que tanto él como cualquier portavoz del Parlamento regional o como el presidente Miguel Ángel Revilla serían "bienvenidos" al acto, aunque han reconocido que el compromiso de Revilla era asistir a los desahucios bancarios y éste no lo es.

Por otro lado, Manteca ha lamentado que el juzgado de Santoña no haya entendido que este caso sea una estafa y ha manifestado que la vivienda "es un bien social que debería estar correctamente legislado" y "en Cantabria no lo está". "Es muy lamentable que en este país no se proteja a las personas" que "no tienen por qué conocer de leyes", ha sentenciado.

Por su parte, el hijo del matrimonio afectado, Héctor Setién, ha explicado que sus padres pidieron 16.000 euros para adaptar la vivienda y los prestamistas les hicieron una "trampa", ya que "fue una encerrona para pactar una retroventa".

Además, ha explicado que hay 15 casos de estafas de esta empresa que actúa en el norte de España, dos de ellos en Cantabria, y el resto repartidos en Gijón, Galicia y País Vasco. Según ha dicho, todas las denuncias por vía penal se han archivado por falta de pruebas.

Setién ha asegurado que sus padres, él con metástasis cerebral terminal y ella con depresión, según ha contado, se encuentran "hundidos" tras seis años "peleando" con este asunto, y tras "agotar" la vía judicial, ahora buscan la implicación del Gobierno regional.