El PGC de 2019 incrementará un 2,7% su gasto no financiero, tres décimas más que el de este año

El anteproyecto del Presupuesto General de Cantabria (PGC) para 2019 del Gobierno PRC-PSOE prevé un incremento del 2,7 por ciento en el gasto no financiero, tres décimas más que el de este año y lo máximo que permite la regla de gasto, un crecimiento que la patronal ve "razonable" mientras que los sindicatos piden unas cuentas "expansivas y sociales" con partidas para proyectos, como el de la Pasiega, y con unos impuestos que permitan sostener servicios "de calidad".

El Gobierno ha presentado este jueves durante dos horas las grandes líneas del anteproyecto que está elaborando ante la Mesa de Diálogo Social.

A ella han acudido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que solo ha estado en parte de la reunión y ha hecho una exposición inicial de la situación de Cantabria; la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, y varios de los consejeros, entre ellos el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, y también el presidente de CEOE, Lorenzo Vidal de la Peña, y representantes de los sindicatos.

LAS LÍNEAS DEL PRESUPUESTO

En la reunión, el consejero ha trasladado el crecimiento previsto del gasto no financiero, ese 2,7%, que para Sota es un "incremento importante" ya que está por encima de la inflación.

Sota ha explicado que ese 2,7% es el "límite de crecimiento" que se ha trasladado como criterio general para todas las consejerías, si bien ha precisado que hay "circunstancias excepcionales" en algunas consejerías pues, en ellas, se encuadran gastos concretos que, a su juicio, no deben ser asumidos exclusivamente por éstas pues afectan al conjunto del Ejecutivo.

Así, entre estas excepciones, ha citado el gasto derivados de la ejecución de las sentencias de derribo; el pago del porcentaje comprometido por el Gobierno en los distintos soterramientos ferroviarios suscritos, o los gastos que se deriven de las celebración de las elecciones autonómicas.

Además, Sota ha anunciado que el 80% del gasto no financiero irá destinado al ámbito social, a áreas como educación, sanidad o servicios sociales.

Y en cuanto a los ingresos, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo ha informado a los agentes de la Mesa de Diálogo Social que "no va a haber incrementos de impuestos" de los cedidos, que son los más importantes, como por ejemplo transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones.

A su juicio, y frente a lo que plantean algunos sidnicatos como CC.OO, "no tiene en estos momentos sentido" tocar ahora el IRPF u otros gravámenes que, según ha dicho, forman parte del debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

También, a preguntas de los periodistas, el consejero ha explicado la repercusión que tendrá en Cantabria la subida del impuesto de hidrocarburos prevista en todo el país, y que ha atribuido al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, hará que a partir del 1 de enero los cántabros tengan que pagar 4,8 céntimos más por el litro de gasolina y diesel.

Sota ha explicado que Cantabria, que como el resto de CC.AA, participa en la recaudación de este impuesto (recibe el 58% de lo que se recauda en el territorio), por lo que un incremento en el mismo hará subir lo que percibe por él la comunidad.

También respecto a los impuestos, el consejero sí ha señalado que, respecto a algunos impuestos, sí se va a modificar cuestiones de "redacción", fundamentalmente sobre cuestiones relativas a su gestión, pero sin que ello suponga un incremento.

Y en cuanto a las tasas y precios públicos, Sota ha avanzado un incremento del 1,8 por ciento, por debajo de la inflación prevista para 2019 (2,3%), si bien ha explicado que en su conjunto esto supone un ingreso "muy pequeño" para la comunidad, de entre 500.000 y 600.000 euros.

Tras esta exposición de las líneas generales, a la salida de la reunión, todas las partes han valorado el "buen tono" y la disposición de las partes.

PATRONAL Y SINDICATOS VALORAN POSITIVAMENTE LA REUNIÓN

Además, tanto patronal con los sindicatos han valorado positivamente la reunión y han resaltado que se haya producido con mayor antelación que otros años, si bien han lamentado que no se les haya entregado documentación por escrito y han reconocido que aún la elaboración de las cuentas se encuentra en una fase "inicial".

Según ha explicado a los periodistas el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, en el encuentro no se han marcado "líneas rojas" por ninguna de las partes y los representantes del Gobierno han tomado nota de los comentarios de los agentes que integran la Mesa de Diálogo Social.

También ha negado que haya existido algún punto de "fricción" destacado entre las partes. "No he venido aquí a friccionar, he venido a negociar", ha aseverado.

Sobre lo expuesto por el consejero, Carmona ha explicado que el crecimiento del 2,7% del gasto no financiero, sigue la tónica general de lo que se prevé que crezca el PIB.

El responsable de UGT ha opinado que más importante que los datos en sí es lo que se va a hacer con el dinero de los Presupuestos y cómo van a contribuir a solucionar los "problemas endémicos".

Ha reclamado unas cuentas "expansivas y sociales" y ha explicado que desde UGT se van a seguir planteando las líneas que han defendido en las distintas mesas sectoriales, como es que definitivamente se aborden los proyectos que se han anunciado por parte del Gobierno, como es la zona industrial y logística que se prevé crear en el Llano de la Pasiega (Piélagos).

También ha reclamado el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), el desarrollo de la Renta Social Básica o de la Ley de Dependencia de una manera adecuada.

Por su parte, el secretario de Coordinación Institucional de CC.OO en Cantabria, Damián García Carmona, ha insistido en que son unos Presupuestos que están "en gestación" y, usando una metáfora musical, ha señalado que la música "suena bien" pero aún están "tocando de oído" puesto que aún no se les ha trasladado ningún documento por escrito.

García Carmona cree que por las líneas generales que les han presentado este jueves se trata de un Presupuesto "continuista". En cuanto a los impuestos, ha opinado que tienen que subir para poder financiar unos servicios "de calidad" y ha planteado alguna subida de los tramos del IRPF.

Posteriormente, en un comunicado, CC.OO ha reivindicado unos presupuestos "expansivos" para 2019, que recuperen los derechos laborales de los trabajadores de la Administración, mejoren los niveles de protección social y aseguren los recursos para las inversiones pendientes.

El sindicato ha expuesto en el comunicado algunas de sus "líneas rojas" para estas cuentas y, entre ellas, ha considerado "imprescindible" recuperar las 35 horas semanales en los sectores públicos donde estaban implantadas o que en las cuentas de 2019 se vean contempladas las inversiones ferroviarias o partidas para el Llano de la Pasiega. Además, García Carmona ha señalado como una "prioridad" el empleo de calidad y con derechos.

Por su parte, el presidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, ha calificado de "razonable" el crecimiento del gasto no financiero del 2,7% en este presupuesto.

Vidal de la Peña se ha referido en sus declaraciones ante los medios a la situación de Cantabria, que, a su juicio, "va mejor" en esta legislatura pero cree que la comunidad podría haber aprovechado "un poco mejor" la etapa de crecimiento.

Tras esta reunión, se convocarán las mesas sectoriales de cada área en las que el Gobierno expondrán las líneas del presupuesto de cada consejería y se ha acordado que antes de que el Ejecutivo lleve el anteproyecto al Consejo de Gobierno para su aprobación se volverá a celebrar una Mesa de Diálogo Social.