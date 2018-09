El PP alerta de que "Cantabria está noqueada" y el bipartito PRC-PSOE "fuera de juego"

El PP cree que Cantabria está "noqueada" y el Gobierno PRC-PSOE "fuera de juego" y, por ello, las "prioridades" de los 'populares' hasta el final de legislatura serán defender, desde la oposición, el crecimiento económico y el empleo; la sostenibilidad de la educación, la sanidad y la dependencia y la defensa de los intereses de la comunidad en España.

Así lo ha avanzado este jueves, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, que además coincide con la "recta final" de una legislatura en la que, a su juicio, las cosas "han ido a peor".

Sáenz de Buruaga ha garantizado que, aunque ya se respira, en su opinión, "ambiente preelectoral", el PP "seguirá ocupándose de lo importante" que es, según ha dicho, "es Cantabria" y de mejorarla.

Y es que, para la líder del PP, tres años después del inicio de la legislatura, Cantabria "no ha sido capaz" de aprovechar la recuperación económica en la misma medida que el resto del país y "no ha puesto los cimientos de nada".

Además, a su juicio, se están empezando a ver las consecuencias "del Gobierno de la rectificación y los bandazos" de Pedro Sánchez (PSOE), al que ha acusado de, en tan solo cien días al frente de España, haber traído "más desempleo, más gasto público", "amenazas" de subidas de impuestos y "cesiones a todos los que respaldaron la moción de censura: a los Independentistas, a Podemos y a los herederos de Herri Batasuna".

Junto a ello, Sáenz de Buruaga ha lamentado que Cantabria tiene una Gobierno, el bipartito PRC-PSOE presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla, "que ni sabe qué hacer con Cantabria, ni ejerce el autogobierno, ni tiene capacidad de reacción".

Ante esta situación, el PP ha definido tres ejes de "prioridades" que, a su juicio, son "las de los cántabros", siendo el primero de ellos el crecimiento económico y el empleo, sobre todo ahora cuando, según los populares, amenaza una desaceleración económica que podría ser el "prólogo de otra crisis".

IMPUESTOS

En este sentido, y para estar preparados ante una posible desaceleración de la economía, Buruaga considera fundamental "dejar más dinero en el bolsillo" de las pequeñas empresas y familias, bajando impuestos en lugar de subirlos.

Por ello, de cara a una hipotética negociación sobre los Presupuestos autonómicos de 2019, ha anticipado que ésta será una "línea roja" del PP y ha avanzado que el PP no solo no va a apoyar un proyecto de ley que suponga la "menor subida" sino que va a exigir que se bajen.

Cuestionada por la propuesta fiscal que planteará el PP de cara a los Presupuestos, Sáenz de Buruaga ha afirmado tendrá como "principio general" el "revertir las subidas" que ha habido en los últimos años en impuestos como el de sucesiones, transmisiones patrimoniales y otros, y seguir trabajando en propuestas para bajar el IRPF a las rentas menores y promover distintas desgravaciones fiscales.

La líder del PP ha explicado que el partido concretará sus propuestas en materia fiscal una vez conozca las cuentas que planteará el Ejecutivo.

La segunda prioridad señalada por los 'populares' es la de la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, no sólo en garantizar su adecuada financiación sino también su gestión.

Y es que, según Sáenz de Buruaga, la sanidad, la educación y los servicios sociales han sido "abandonados a su suerte" por el PSOE --el partido que gestiona esas áreas, y por Revilla.

BURUAGA INSTA A "NO CERRAR LA PUERTA" A LA PROPUESTA DE LA JUNTA DOCENTE

Como ejemplo, la líder del PP ha aludido al conflicto que se vive en la educación de Cantabria, con un curso escolar que ha comenzado con huelga de docentes por los cambios en la jornada reducida mientras, según ha dicho, el presidente "no está".

Y es que, en su opinión, Revilla "se esconde y se comporta como un convidado de piedra" en este asunto y a hacer creer que "todo esto no tiene nada que ver con él" cuando lo que, según los 'populares' tendría que hacer el presidente es "coger el toro por los cuernos y cerrar el conflicto".

En este sentido, Sáenz de Buruaga ha opinado que el Gobierno no debe "cerrar la puerta" a la "posible salida" al conflicto que le ha ofrecido en las últimas horas la Junta de Personal Docente, que ha propuesto al consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes (PSOE), la firma de un compromiso de modificación inmediata de la jornada escolar de junio de 2019, retomando la reducción pactada en mayo de 2018, una vez que el decreto ley aprobado por el PP sobre 'recortes' en el ambito educativo sea derogado en las Cortes.

Y la tercera de las prioridades del PP para este curso político será la defensa de los intereses de Cantabria en España.

Así, Sáenz de Buruaga ha avanzado que va a estar "vigilante" para que Cantabria no pierda ningún proycto ni inversiones comprometisas ya por el anterior Gobierno del PP y también preparará a Cantabria para afrontar la futura negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Según la líder del PP, otras comunidades están ya inmersas en esta tarea pero no así Cantabria. Y como prueba, se ha referido a la reciente reunión de la denominada 'España vacía': Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla La Mancha y Castilla León.

"Ni Cantabria ni su presidente estaban porque Revilla nunca está cuando se habla de lo que, de verdad, importa a Cantabria", ha criticado.

Pese a las justificaciones del presidente de Cantabria de que no había asistido porque no se le había invitado, Sáenz de Buruaga cree que Revilla no ha estado "porque nunca ha demostrado ningún interés por estar" y también como consecuencia "de su aislamiento institucional".

Sáenz de Buruaga entiende que los demás presidentes autonómicos no cuenten con él porque siempre le ven de "periplo por los platós de televisión y en la promoción editorial de sus libros".