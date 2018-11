PP insta al Gobierno y Cs a que si tienen un acuerdo "cerrado" dejen el "paripé" y lo hagan público

El PP se ha quejado de que el Gobierno PRC-PSOE "no quiere sentarse" a negociar con él los Presupuestos de 2019 ni responder a su oferta para facilitar la aprobación de las cuentas, una actitud de "desprecio" del bipartito a los 'populares' que achaca a que el acuerdo entre el Ejecutivo y Cs está "muy avanzado" o "cerrado" e insta ambos a que, si es así, lo digan.

"Si tienen el acuerdo cerrado que lo hagan público y dejen de hacer el paripé", ha dicho el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, que se ha quejado de que, a tres días de que acabe el plazo para presentar enmienda a la totalidad, el Gobierno parece que "empuja" a ello al PP al no citarle aún para negociar ni dar "respuesta formal" a su oferta de abstenerse en la votación de las cuentas a cambio de que se reviertan en ellas las subidas impositivas de la legislatura.

El también diputado regional ha criticado el "desplante" y "falta de respuesta" del Gobierno al PP, que le ha recordado, "por si no lo sabe" que es el partido más votado y con más escaños.

En declaraciones realizadas este martes a los medios, el portavoz del PP se ha quejado de que se han cumplido ya dos semanas desde que el PP hizo su oferta y sigue sin tener "respuesta formal" del Gobierno.

Este martes, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, y los partidos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, han cifrado en 200 millones el impacto de la rebaja fiscal que plantean los 'populares', a los que han invitado a indicar de dónde recortar esa cantidad para hacer frente a la reducción de ingresos que supondría la bajada de impuestos que plantea.

Sin embargo, el portavoz 'popular' ha desmentido que el impacto de la medida sean 200 millones de euros y ha afirmado que "el consejero miente más que habla".

"Cuando acordó la subida de impuestos resulta que la subida solo iban a ser 25 millones. Cuando decimos "pongamos los impuestos como estaban", la bajada son 200. ¿Cuándo mintió", ha aseverado Fernández.

El portavoz del PP ha señalado que el impacto de la rebaja del PP no son ni los 200 ni los 25, sino una "cifra intermedia", aunque "más próxima a los 25" y que --ha dicho-- Cantabria "se puede permitir".

"Pero para eso hay que sentarse a negociar y el Gobierno no quiere sentarse con el PP", se ha quejado Fernández, que cree que de esta actitud del bipartito se "deduce" que la negociación entre el Gobierno y Cs está "mucho más adelantada" de lo que han dicho.

El portavoz del PP cree que Gobierno y la formación naranja "deben estar muy próximos a un acuerdo" porque si no, a su juicio, no se entendería que el bipartito "no negocie" con el resto de la oposición.