El PP pide al Gobierno que financie el proyecto del MNG tras rechazar nombrarlo BIC

El PP de Cantabria ha pedido al Gobierno regional que aporte financiación al proyecto ganador del concurso Europan, que contempla rehabilitar el edificio del Mercado Nacional de Ganados (MNG) de Torrelavega, al haber denegado la solicitud del Ayuntamiento de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) y así haber "cerrado la vía" para obtener financiación del Ministerio de Fomento.

El partido ha registrado esta petición tanto en el Ayuntamiento de Torrelavega, a través de una moción, como en el Parlamento de Cantabria, mediante una proposición no de ley que se debatirá en el próximo Pleno del próximo lunes 7.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa el diputado regional, Íñigo Fernández, y la portavoz del PP en Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro, quienes concretamente han solicitado que el Ejecutivo cántabro suscriba un convenio de colaboración con el Consistorio en el que apruebe una financiación plurianual para dotar económicamente al proyecto.

Además, han pedido que el Gobierno habilite una primera partida de 1,5 millones de euros en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2020 para mostrar su "compromiso" y su "voluntad".

Fernández ha explicado que el Ayuntamiento solicitó en mayo la declaración del MNG como BIC debido a sus características arquitectónicas y su valor histórico y simbólico para la ciudad, con la intención de cumplir los requisitos para acceder a la convocatoria de ayudas del Ministerio de Fomento con cargo al programa denominado '1,5% cultural' y así obtener financiación para el proyecto ganador del concurso Europan, que contempla una actuación valorada en seis millones de euros.

Sin embargo, tal y como ha relatado el diputado 'popular', la Consejería de Cultura desestimó la petición alegando que el edificio no cuenta con características históricas o artísticas que justifiquen esa figura de protección.

Por ello, al haber "negado la posibilidad" de acceder a esos fondos, el partido pide al Gobierno que financie al menos parte del proyecto. "Como ha cerrado esa vía, que abra otra", ha sentenciado Fernández tras asegurar que lo que piden al Ejecutivo es "lo que le cuesta cada año de más la ampliación de altos cargos" de esta legislatura.

Además, ha insistido en que "a Torrelavega no se le puede estar diciendo siempre no" y ha instado al Gobierno a ser "consecuente, responsable" y a "no dar la espalda una vez más" al municipio, que a su juicio "necesita cariño" y proyectos.

En este sentido, Fernández-Teijeiro ha añadido que los torrelaveguenses están "cansados" de ver que "todos los proyectos quedan paralizados" y necesitan tener un "compromiso" para saber que el proyecto Europan se va a ejecutar.

Así, ambos han manifestado que ahora "lo importante" sería firmar el acuerdo entre ambas instituciones y que la cuantía y el reparto de la financiación entre Ayuntamiento y Gobierno serían "flecos" a tratar en la negociación, aunque ya piden esa primera partida de 1,5 millones de euros en los presupuestos de 2020 para ver "un primer esfuerzo" y "voluntad".