PP e IU fuerzan a PSOE-PRC a dejar sobre la mesa la modificación de crédito de 918.000 euros

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha dejado finalmente sobre la mesa la modificación de crédito de 918.193 euros propuesta por el equipo de Gobierno PSOE-PRC para llevar a cabo cuatro proyectos. El PP e IU han forzado que no se vote el punto al considerar que no es momento, a diez días de las elecciones, de tomar decisiones que a su juicio ya le corresponden al siguiente equipo de Gobierno.

El expediente, a financiar con cargo al remanente líquido de tesorería, tenía por objeto crear las correspondientes partidas para las obras de mejora de los accesos a la Cueva de El Pendo (231.371 euros); la compra de un terreno en Revilla para la creación de un parque infantil público (306.580 euros); el acondicionamiento de una nave del Centro Municipal de Empresas para su uso como archivo municipal (280.241 euros); y el acondicionamiento de la planta baja del Ayuntamiento para mejorar la distribución de espacios (100.000 euros).

El debate se ha centrado principalmente en el parque de Revilla, ya que el PP e IU sostienen que no es necesario comprar una parcela para este fin porque en la localidad hay suelo público para hacer un parque. Además, el portavoz de IU, Jorge Crespo, ha criticado "la falta de negociación previa" y que no se haya puesto a su disposición el informe técnico de la valoración de la parcela.

El portavoz del PSOE y concejal de Urbanismo, Carlos González, ha asegurado que en Revilla no hay terreno público de la dimensión que se necesita para hacer un parque, y ha precisado que la partida que se pretendía crear "no es finalista", de forma que no compromete al próximo equipo de Gobierno, que "si no lo quiere hacer estará en su perfecto derecho". Además, ha recalcado que ya avisaron de que su intención es gobernar "hasta el último minuto".

Por lo demás, el resto de los puntos se han aprobado por unanimidad, en un Pleno que ha estado marcado por las protestas de agentes de la Policía Local que han reprochado al equipo de Gobierno el incumplimiento de sus compromisos en materia retributiva. "Sueldos de vergüenza, esa es la respuesta", han coreado a la alcaldesa, Esther Bolado.

PARQUE PUNTA PARAYAS ATILANO AMIGO

El Pleno ha aprobado por unanimidad la redenominación del Parque Punta Parayas como Parque Punta Parayas Atilano Amigo en reconocimiento público a su labor como alcalde pedáneo de Maliaño entre los años 1987 y 1999 y como concejal municipal y por su decisiva participación en la creación de esa zona costera de ocio, así como la redenominación del pabellón deportivo de Muriedas como 'Pabellón Luis Urrutia' a propuesta de la pedanía de Muriedas.

También se ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento al convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las corporaciones locales.

De salir adelante este punto, el convenio permitirá realizar actuaciones de recaudación ejecutiva no sólo de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Cantabria, sino también en todo el territorio nacional, para que así Camargo pueda cobrar con mayor agilidad a deudores con bienes fuera del término municipal, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.