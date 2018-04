PP: Los PGE son una "inyección de bilirrubina" para Cantabria y "desbancan" el 'España nos roba' de Revilla

Los diputados nacionales del PP por Cantabria, Diego Movellán y Ana Madrazo, creen que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) supone una "verdadera inyección de bilirrubina" para una Cantabria "paralizada" por el bipartito PRC-PSOE y "desbanca el discurso del 'España nos roba'" del jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla (PRC).

Así lo han manifestado este miércoles , en rueda de prensa para valorar las inversiones que los PGE diseñados por el Gobierno central dejan para Cantabria, con más de 272 millones de euros, 72 más que en 2017, un 36 por ciento más, el segundo mayor incremento de todas las comunidades.

Además de valorar las cuentas han respondido a las críticas de Revilla, al que creen que "le molestan" unos PGE que, según los parlamentarios 'populares', son "los mejores" para la "historia reciente" de la comunidad autónoma y le "devuelven la alegría" que "no permitía" hasta ahora la crisis.

Los diputados 'populares' han censurado que Revilla "desprecie" estos Presupuestos y las inversiones que para la comunidad conllevan, entre ellas las procedentes del Grupo Fomento, que suponen 235 millones de los 272, situando a Cantabria está "a la cabeza de España" en la inversión per cápita procedente de este Ministerio y de las empresas públicas que dependen de él.

También han reivindicado que en estos Presupuestos el Gobierno de España "vuelve a dar una segunda oportunidad a Valdecilla" al incluir una partida de 22 millones de euros para pagar las obras ejecutadas en el hospital (el pasado año fue eliminada y el anterior se incluyó pero no se cobró).

"Hay quien no tenía fe y se habrá llevado un disgusto", ha ironizado Movellán, quien ha reclamado "altura de miras" y "responsabilidad" a los diputados por Cantabria de otras formaciones políticas con representación en el Congreso (PSOE, Ciudadanos y Podemos) para que estos PGE "que apuestan claramente" por la comunidad autónoma se aprueben.

"Los cántabros no entendería un no a estos Presupuestos", ha aseverado Movellán, que teme, sin embargo, que los diputados de estas otras formaciones políticas "antepongan" el "no a Rajoy" y al Gobierno del PP que los intereses de los cántabros.

Y en cuanto a Revilla, Movellán y Madrazo han insistido en que "parece" que al presidente de Cantabria "le molestan" estas cuentas y ver la "buena gestión" que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno de España y del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en los proyectos para Cantabria, los cuales "avanzan inexorablemente" y se traducen en "infraestructuras tangibles".

Por ello, consideran que las "descalificaciones" del presidente de Cantabria y también secretario general del PRC a estos PGE son un "insulto a la inteligencia" de los cántabros y le dejan "en mal lugar". Por ello, le han pedido que deje de "engañar" a los cántabros.

Madrazo ha opinado que a Revilla "le da exactamente igual" lo que pongan los PGE para Cantabria porque, digan lo que digan, "va a decir que es poco" por su estrategia de "frentismo" del regionalista al jefe del Ejecutivo regional.

Además, los diputados del PP le han preguntado qué gestiones ha hecho para que las demandas de Cantabria se incluyan en los PGE.