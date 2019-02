PP, dispuesto a "frente común" con PRC-PSOE para que Cantabria sea incluida en Corredor Atlántico pero sin "engaño"

El PP de Cantabria está dispuesto a formar un "frente común" con el Gobierno regional (PRC-PSOE) y agentes sociales para que la comunidad sea incluida en el Corredor ferroviario Atlántico, pero avisa que no va a participar en "engaños" y "escenificaciones de última hora" de regionalistas y socialistas para "quitarse de encima su responsabilidad" en la actual "exclusión" que, según los 'populares', es culpa de estos partidos.

Así lo ha afirmado este martes, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que, pese a esta disposición, ha insistido en que la "culpa" de que Cantabria no esté en el Corredor Atlántico no es del PP, sino --ha dicho-- de un PSOE que la "excluyó" en 2011; de un presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que lo "consintió" y "no movió un dedo", y de un PRC, que "renunció a hacer frente común" con Galicia, Asturias y Castilla y León para defender esta "reivindicación".

De hecho, Sáenz Buruaga ha lamentado que Cantabria no esté este mismo martes en un acto en Madrid, en el que los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; de Asturias, Javier Fernández (PSOE), y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP) para defender sus reivindicaciones en relación al proyecto presentado la semana pasada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en relación a ese Corredor.

"¿Dónde está Cantabria? ¿Dónde está Revilla?", se ha preguntado Buruaga, que ha afirmado que "le gustaría" que éste hubiera estado junto a estos presidentes autonómicos en el acto de este lunes. "Es lo que pasa cuando uno pasa más tiempo del que debe en el Retiro o en 'El Hormiguero'", ha aseverado.

Acompañada por la responsable del grupo de trabajo de infraestructuras del partido y su representante en la Mesa del Ferrocarril, Elena Castillo, Buruaga ha afirmado que todo lo que PRC y PSOE han "puesto en marcha" en la última semana a raíz de la exclusión de Cantabria del Corredor "no es más que un paripé, que una escenificación y una manipulación".

A su juicio, con ella quieren "hacer ver que lo negro es ahora blanco y, sobre todo, para tratar de salvar los muebles en tiempo de descuento para las elecciones".

La líder del PP se ha preguntado a "qué han dedicado el tiempo" PRC y PSOE y si ahora se dan cuenta de reclamar que Cantabria esté en el Corredor Atlántico.

Sáenz de Buruaga ha insistido en señalar que fue el Gobierno liderado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero el que en 2011 "excluyó" a la comunidad de este Corredor y Revilla "consintió", siendo todavía presidente, que el Ejecutivo central hiciera una propuesta a la UE que "no incluía a Cantabria ni situaba el Puerto de Santander como un puerto estratégico para el Estado".

Ha señalado que cuando el PP llegó en 2011 al Gobierno de España y al Gobierno de Cantabria "el partido" sobre el Corredor Atlántico "ya estaba prácticamente terminado y jugado" y, pese a que, según ha explicado, se realizaron gestiones desde ambos Ejecutivos para intentar "revertir" esa exclusión "no fue posible" porque la Comisión Europea no lo aceptó.

"A socialistas y regionalistas que estos días nos culpaban de todas sus desgracias, les tenemos que aclarar que la causa de la exclusión de nuestra región de la Red Transeuropea no es del PP. La causa está en la decisión de un Gobierno del PSOE y en la inacción de socialistas y regionalistas que, no solo no hicieron nada para evitarlo, sino que con cada paso, cada gesto y cada una de sus declaraciones en estos años no han hecho más que avalar la decisión", ha dicho.

Como muestra de esta actitud, Buruaga ha insistido en que el PRC "renunció" a hacer ese frente común con otras comunidades del norte y ha insistido en que ya en esta legislatura el propio consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, con competencias en materia de transportes, afirmó que si Cantabria no se había adherido a la alianza de estas CC.AA por el Corredor Atlántico porque "perjudicaba los intereses" de la comunidad.

"No lo pudo decir más claro", ha dicho Sáenz de Buruaga, que ha señalado que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) decidió apostar por priorizar la conexión de Cantabria con el Corredor Mediterránea a través de reivindicar el tren con Bilbao.

"Ahora en el tiempo de descuento, cambiar de parecer, aplican el yo no he sido y buscan culpables fuera", ha afeado al Ejecutivo la líder del PP, que, sin embargo, cree que, a estas alturas, regionalistas ni socialistas "no van a poder quitarse de encma su responsabilidad con escenificaciones de última hora y con mentiras".

LAS PROMESAS DE ÁBALOS: "INCUMPLIMIENTOS Y MÁS INCUMPLIMIENTOS"

Ya de una forma más genérica y no solo en relación al Corredor Atlántico, Sáenz de Buruaga ha afirmado que cuando a PRC y PSOE "les toca rendir resultados van de calabaza en calabaza y de fraude en fraude". "Ahora se ve en qué ha quedado la batería de promesas del ministro Ábalos a los cántabros: inclumplimientos y más incumplimientos", ha aseverado.

"Todos los cántabros estamos viendo el trato que estamos recibiendo en materia ferroviaria, porque lo mismo se llevan nuestros trenes de Cercanías a Cataluña, que paralizan la llegada del AVE a Reinosa o nos dejan fuera de todos los corredores ferroviarios. Todo para ir para ir para atrás, todo se ha detenido. No han tomado ni una sola decisión que nos permita avanzar", ha continuado.

La presidenta del PP se ha preguntado "de qué ha servido la coalición de Revilla con Pedro Sánchez". "Solo nos ha servirdo para perder todos los trenes, para asislarnos, para convertirnos en una isla alejada de todos los grandes ejes de transporte", ha aseverado.

Sáenz de Buruaga ha contrapuesto los "incumplientos" que, a su juicio, está cometiendo Ábalos con Cantabria, con la actitud del anterior Gobierno de Mariano Rajoy de Íñigo de la Serna, como ministro.

Ha afirmado que "el PP se comprometió con presupuesto, plazos y licitaciones" para el AVE a Reinosa y también --ha dicho-- "inició los trámites" para el adjudicar el estudio informativo de la conexión de Cantabria con Bilbao.

Y ahora, Sáenz de Buruaga ha garantizado que su partido "va a seguir reivindicando, apoyando y reclamando" la inclusión de Cantabria en la Red Transeuropea del Transporte y su conexión tanto con el Corredor Atlántico como con el Mediterráneo.

También --ha dicho-- el PP va a exigir que al Puerto de Santander se le den "las mismas oportunidades" que a otros, como el de Gijón o Bilbao; que el tren de altas prestaciones con la Meseta llega a Reinosa y también la conexión Santander-Bilbao.