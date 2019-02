PP dice a PSOE que las vacantes de la Policía Local que se pueden cubrir "no las determina" el Ayuntamiento

Así ha respondido Nalda en un comunicado a las críticas de Casares y le ha recordado que lo que sí ha hecho el equipo de Gobierno (PP) del Consistorio es "cubrir el máximo de vacantes, en su Oferta de Empleo Público (OPE), que nos ha permitido la Ley".

Para el concejal de Protección Ciudadana, es "muy fácil" hacer críticas y "prometer cosas que no se pueden hacer", algo, a su juicio, "muy típico y muy característico del PSOE y de su portavoz" que "no se para a pensar qué se puede y que no se puede hacer por ley".

Asimismo, ha explicado que la Policía de Santander está organizada como policía de distrito y que tanto la de distrito, como la policía de proximidad o la policía de barrio son conceptos "similares con nombres diferentes" pero que todas ellas "pueden incluir el agente de proximidad".

"Se puede llamar policía de barrio, de proximidad o de distrito pero se le ponga el nombre que se le ponga, el concepto es el mismo y el PSOE parece que o no sabe de su existencia o que trata de confundir a los santanderinos con declaraciones oportunistas y demagógicas", ha subrayado.

El edil también se ha referido al número de bares y a las molestias a los vecinos y ha recordado que el equipo de gobierno se ha reunido en varias ocasiones con asociaciones de vecinos y de hostelería para analizar la situación y tratar de buscar soluciones conjuntamente.

En este sentido, ha lamentado que "el PSOE siga empeñado en dibujar un Santander marginal que no existe" y "se atreva" a comparar el ensanche de la ciudad con la localidad mallorquina de Magalluf. "Esta comparación lamentable es un nuevo síntoma de que el señor Pedro Casares carece de gusto y criterio", ha remarcado.