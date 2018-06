PP pedirá en el Pleno la reprobación y cese de Real tras haberse "verificado" las "irregularidades" en el SCS

El PP llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria del 18 de junio una iniciativa para pedir la reprobación y el cese de la consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real después de que el informe de la Inspección Sanitario haya "verificado", a su juicio, "de cabo a rabo" las supuestas "irregularidades" denunciadas por los 'populares'.

Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien espera que "se sumen" a esta proposición no de ley todos los demás grupos de la oposición, esto es el de Podemos y los dos integrantes del grupo mixto, Rubén Gómez (Ciudadanos) y Juan Ramón Carrancio, ex de la formación naranja.

Sáenz de Buruaga ha insistido en señalar que Real "está inhabilitada para dirigir la sanidad pública de Cantabria y peude permanecer al frente de la misma un minuto más. "Creo que, en este momento, no hay ningún asunto sobre el que exista mayor grado de consenso o unanimidad de la oposición en el Parlamento.

En la comparecencia de Real de esta semana en la Comisión de Sanidad, los representantes de PP, Podemos y Cs ya reclamaron el cese de la consejera, no así Carrancio, si bien éste afirmó que "no le convencieron" algunas de las explicaciones de la consejera y señaló que, a su juicio, sí podrían existir ilícitos penales en los contratos del SCS examinados por la Inspección Sanitaria tras la denuncia.

Saénz de Buruaga ha vuelto a advertir al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) que "se está equivocando gravemente" al mantener en su cargo a la consejera y de que "su inacción tan solo contribuye a agravar las sospechas sobre la gestión de su Gobierno" y también de que "cuanto más tarde en atajar de raíz este presunto caso de corrupción", "más tiempo habrá sido su cómplice".

"Si el no quiere mover ficha, le vamos a empujar a hacerlo. Le vamos a obligar. No nos deja otra salida", ha dicho la presidenta del PP, que ha justificado así la presentación de la proposición no de ley.

