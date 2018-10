PP saca adelante modificaciones en IBI y tasa de basuras para 2019 con el apoyo de González

Así, PSOE, PRC, Ganemos Santander Sí Puede, IU y la edil no adscrita Cora Vielva se han abstenido en la votación de la modificación de estos tributos para el próximo y el también no adscrito Antonio Mantecón ha votado en contra, una postura que ha justificado en que estas rebajas que el PP "vende" a los vecinos son "falsas" y las ha enmarcado en "una burda estrategia de populismo electoralista".

Aunque el resto se han abstenido, también han tachado la propuesta de "ficticia" e "insuficiente" y han considerado que está enmarcado en el "discurso electoralista" que los 'populares' ya han puesto en marcha para tratar de "la subida de impuestos que han hecho todos estos años", según ha denunciado Pedro Casares, portavoz del PSOE.

Ante las críticas de la oposición, la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha defendido la propuesta para rebajar el IBI en un 8% --un 3% en el tipo impositivo que establece el Consistorio, casi otro 3% a través de la revisión catastral solicitada al Estado y otro 2,2% con la no aplicación de la subida del IPC-- y la tasa de basuras en un 5,2% --3% de reducción y un 2,2% por no repercutir el IPC--.

Junto a estas medidas, González-Pescador también ha ensalzado que el PP mantendrá congelados en 2019 el resto de impuestos, tasas y precios públicos y también continuará aplicando todas las bonificaciones y exenciones que ya existen para familias numerosas o monoparentales con dos hijos, mayores, personas con discapacidad y otros colectivos.

Pero, además, ha señalado que desde el próximo año la teleasistencia será gratuita con carácter universal, se aplicarán nuevas medidas de apoyo al colectivo de parados de larga duración y se ampliarán más incentivos fiscales para fomentar la actividad económica.

Con todas las medidas que propone el equipo de Gobierno, la concejala ha asegurado que se dejará en el bolsillo de los santanderinos un total de 15 millones de euros, que el Consistorio dejará de ingresar. Y ha enfatizado que, con las "rebajas fiscales" realizadas en lo que va de legislatura, el ahorro para los vecinos ha sido de "60 millones" y se alcanzarán los "75 millones" con las ordenanzas fiscales de 2019.

PSOE CRITICA LA FALTA DE NEGOCIACIÓN

Además de criticar que la edil haga un repaso de todas sus propuestas fiscales pero solo se voten en el Pleno las modificaciones del IBI y la tasa de basuras, mientras que el resto se aprueba en Junta de Gobierno Local, el líder socialista ha denunciado que el PP elabore las ordenanzas fiscales "sin ningún tipo de negociación". "No se consulta a la oposición, pero para qué perder el tiempo en debatir si tienen el voto de un tránsfuga", ha espetado Casares.

El portavoz del PSOE ha señalado que, aunque el equipo de Gobierno hable de "rebaja" fiscal, "la realidad les va a perseguir" porque "han subido todos los impuestos a lo largo de toda la legislatura" como demuestra, ha dicho, "la subida en un 100% del IBI, en un 110% la tasa de basuras o en más de un 50% la del agua".

Sobre esa "subida" del IBI, que el equipo de Gobierno ha negado, el socialista y otros concejales de la oposición han asegurado que la demuestran los datos, ya que el Ayuntamiento ha pasado de ingresar por este impuesto "30 millones de euros hace 10 años a cerca de 58 en 2017". "Año tras año venden una rebaja de este impuesto pero todos los años se incrementa la recaudación y ello a pesar de la reducción de habitantes, lo que demuestra que los que estamos pagamos más", ha añadido.

Respecto a la bajada de la tasa de basuras, Casares ha indicado que, según un informe de la Intervención Municipal, la rebaja del 3% y la no aplicación de 2,2% de subida del IPC sólo supondrá a los vecinos un ahorro de 300.000 euros, es decir, "1,5 euros por vecino y unos 3 euros por vivienda".

"Y esto mientras la ciudad está llena de mierda", ha añadido en referencia a la "suciedad" que hay en las calles, un asunto que también ha sacado durante el debate el resto de los grupos y ediles de la oposición, que han criticado "los continuos incumplimientos" del contrato por parte de la empresa Ascan.

En la misma línea se ha pronunciado la concejala del PRC, Amparo Coterillo, que ha considerado que la "rebaja" del IBI y la tasa de basuras del PP es "poco creíble" y ha criticado que la titular de Economía y Hacienda diga en la sesión plenaria que los vecinos se ahorrarán "15 millones de euros cuando en realidad no llega ni a 1,5" en estos dos tributos, que son los que se someten a votación de la corporación.

Al igual que el portavoz del PSOE, ha hecho hincapié en la "presión fiscal que soportan los vecinos", que "cada vez es mayor aunque ustedes digan lo contrario" porque las cuentas muestran que "cada vez se recauda más". Igualmente, ha lamentado que los 'populares' realicen una "política fiscal a cachucos" en lugar de hacer una revisión detallada de todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales.

Por su parte, la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez-Barnuevo, solo ha intervenido para referirse a la tasa de basuras y ha acusado al PP de "engañar a los vecinos" que están "pagando más por un servicio que no se presta" en las condiciones establecidas. Mientras que el concejal de IU, Miguel Saro, ha criticado que año tras año el PP "diga que hace un rebaja de impuestos que no respeta" y también ha reclamado introducir medidas de progresividad en los tributos y tasas.

"NO QUIEREN COLABORAR", DICE PP A OPOSICIÓN

Frente a estas críticas de la mayoría de la oposición, la concejala de Economía les ha acusado de no querer "colaborar" --"no quieren colaborar y nosotros ya no les esperamos"-- y de "decir barbaridades" y les ha reclamado "apoyar las modificaciones en beneficio de los vecinos de Santander".

Y la alcaldesa, Gema Igual, ha intervenido al final del debate para defender la propuesta del equipo de Gobierno y replicar al PSOE que la subida registrada en el IBI en los últimos años ha sido consecuencia del "catrastazo que hizo Zapatero en 2010".

En la sesión plenaria, se ha aprobado también, con los votos de PP, PRC y David González y las abstenciones del resto, que el Ayuntamiento asuma competencias en materia de prestación de servicio de asistencia residencia para que pueda crear y gestionar una nueva residencia de mayores en el entorno del Primero de Mayo.