PP denuncia una "moción de censura" del Gobierno de PSOE en la UIMP

El portavoz del Partido Popular de Cantabria, Iñigo Fernández, ha denunciado la "moción de censura" que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez está promoviendo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), "cambiando a varios miembros del patronato" para cesar al actual rector, Emilio Lora-Tamayo, que apenas lleva 10 meses en el cargo.

En una rueda de prensa, Fernández ha dicho que "los cambios de gobierno nunca trajeron aparejados cambios al frente de la UIMP. Todos los rectores tuvieron la oportunidad de agotar su mandato" y ha apuntado como ejemplo al exrector Salvador Ordóñez, que "a pesar de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa agotó su mandato sin mayores problemas". "Cambió el Gobierno de la Nación pero el rector de la UIMP agotó su mandato", ha añadido.

Además, el portavoz del PP ha considerado que "no se está hablando de un cese del rector, sino de promover una moción de censura". Una situación que ha calificado de "atropello destinado a politizar también esta institución académica, igual que se ha hecho con el CIS o con la Delegación de Gobierno, dedicada en exclusiva a la promoción personal del candidato autonómico del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga".

Fernández ha dicho al Gobierno de la Nación, al PSOE y a Pedro Sánchez que "la Universidad Internacional Menéndez Pelayo es de todos, que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo no es de ellos. Lo que están haciendo es intolerable y la sociedad de Cantabria está estupefacta contemplando la utilización partidista que pretenden hacer de esta institución académica".

El portavoz del PP se ha preguntado "hasta donde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez en su intento por utilizar las instituciones y ponerlas al servicio del PSOE". "¿Es que no tiene medida, es que no tiene límite, es que no tiene vergüenza?", ha añadido.

Por todo ello, tal y como ha anunciado Fernández, el Partido Popular de Cantabria ha trasladado su "malestar" al grupo parlamentario 'popular' en el Congreso, que según ha avanzado su portavoz de Universidades, Silvia Valmaña, trabaja ya en una iniciativa para pedir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez.