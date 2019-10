El PP denuncia la grave situación del sector de la discapacidad en Cantabria

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho esta denuncia tras reunirse con CERMI Cantabria para abordar la situación del sector y sus necesidades presupuestarias para el año 2020.

Buruaga ha criticado la parálisis de las políticas de discapacidad en Cantabria, agravada por la "tardanza" en nombrar equipo por parte de la nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales, que se ha demorado más de dos meses.

Además, ha compartido con el CERMI la preocupación por el "nulo respaldo presupuestario y los incumplimientos" en el desarrollo reglamentario de la Ley de Garantías de los derechos de las Personas con Discapacidad.

Según ha explicado la presidenta popular, todavía no se ha constituido el Consejo Autonómico de Discapacidad previsto en la ley y las actuaciones incluidas no tienen respaldo presupuestario, a lo que se suman los recortes en partidas presupuestarias durante el año 2019.

"Ya lo advertimos durante el debate de la ley, que no serviría de nada si no estaba acompañada de actuaciones y financiación, y parece que esa es la pretensión del nuevo Gobierno, que no se pueda aplicar", ha dicho.

En este sentido, Buruaga ha anunciado que el Partido Popular defenderá y promoverá que los Presupuestos de Cantabria para 2019 recojan el respaldo presupuestario necesario.

Además, ha advertido de que el Gobierno tampoco ha dado respuesta ante la normativa de acreditación impulsada en la pasada legislatura y una de las mayores preocupaciones del sector, que la ha impugnado en los tribunales.

"Cinco meses después de la aprobación de una normativa recurrida ante los tribunales no sabemos si el Gobierno la va a derogar, la va a paralizar o la va a imponer como ya hizo el Gobierno anterior", ha afirmado Buruaga, quien ha pedido al Ejecutivo que se ponga a trabajar y lo haga de la mano del sector, con diálogo y con consenso y no "con imposición".

Asimismo, Buruaga ha abordado con el CERMI la situación económica de los centros especiales de empleo, derivada de la subida del Salario Mínimo Interprofesional y del nuevo convenio colectivo.

La dirigente popular ha anunciado que, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, va a reclamar una orden de ayudas extraordinarias para que los centros puedan paliar el elevado incremento de los costes de personal.

La presidenta del PP cántabro ha lamentado el "bloqueo, la parálisis y la dejación a la que el anterior Gobierno sometió al sector de discapacidad", una situación que se mantiene en estos primeros meses de Gobierno, en su opinión.

La consecuencia es que no se ha aprobado en cuatro años la cartera de servicios del grado 1, no se han acreditado servicios de promoción de la autonomía personal y Cantabria es una de las comunidades autónomas que no ha desarrollado la prestación de asistente personal, "de vital importancia" para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, ha sostenido.

En la reunión, a la que han asistido los diputados Isabel Urrutia y Cesar Pascual, la presidenta se ha comprometido a impulsar la creación, antes del próximo 3 de diciembre, de la comisión no permanente de discapacidad en el seno del Parlamento de Cantabria.