El PP descarta promover una moción de censura contra PSOE-PRC y ofrece apoyos puntuales

El Partido Popular de Camargo descarta promover una moción de censura contra el equipo de Gobierno PRC-PSOE después de que toda la oposición en bloque (PP, IU y el concejal no adscrito Marcelo Campos) rechazara este jueves los presupuestos de 2018, y ha ofrecido "apoyos puntuales" para sacar adelante todas aquellas cuestiones de "impacto positivo" para los vecinos.

Así lo ha señalado este viernes en rueda de prensa el portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellan, quien ha asegurado que el equipo de Esther Bolado está valorando la posibilidad de presentar una moción de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos, y les ha "recomendado" que "tengan cuidado" porque "las mociones las carga el diablo, y el resultado puede ser el que no se esperan".

Movellán ha explicado que si el equipo de Gobierno opta por esa vía y no consigue sacar adelante la moción de confianza, se abriría un plazo de un mes para presentar una moción de censura con un proyecto y un candidato alterativo. "Si nos ponen contra las cuerdas, al PP no le va a temblar la mano; no tengo miedo a ser alcalde", ha dicho.

El también diputado nacional del PP ha advertido que por esa vía, "se cerrarían todas las vías de diálogo", por lo que espera que el equipo de Gobierno, que a su juicio está "al borde del KO político, no tome decisiones erróneas "en caliente".

Para Movellán, vincular los presupuestos a una moción de confianza es un "subterfugio legal" supone aprobarlos "sin apoyo, por la puerta de atrás" y "dejando el balón en las manos de la oposición".

El portavoz del PP ha recalcado que se puede trabajar con un presupuesto prorrogado (el de 2016) a través de expedientes de modificación de crédito y "apoyos puntuales", y ha apostado por la vía "del diálogo, el trabajo y los acuerdos".

(Habrá ampliación)