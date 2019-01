El PP enmienda la iniciativa del PRC sobre los PGE para reclamar al Estado más inversión para Cantabria

El PP ha enmendado la proposición no de ley que el PRC llevará al Pleno del Parlamento del próximo lunes, 4 de febrero, con el fin de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 todos los compromisos con Cantabria en materia de infraestructuras y corrija el importante descenso de la inversión en la comunidad autónoma.

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha reiterado hoy en rueda de prensa que "ninguno de esos compromisos aparece suficientemente recogido" en los PGE y todas las inversiones del Gobierno en Cantabria están "o bien paralizadas o bien ralentizadas".

"Cumplimos con nuestra obligación buscando el acuerdo y apoyándolo, fijando las prioridades, enumerando las reclamaciones, y diciendo al Gobierno de España que Cantabria no va a permitir que se la meta en el cajón del olvido. Que Cantabria no va a permitir que se paralicen todas las inversiones que venían tramitándose", ha señalado.

Fernández ha asegurado que el objetivo de su grupo es buscar un acuerdo "lo más amplio posible". Para ello, el PP elimina en su enmienda el contenido político de la exposición de motivos del PRC, haciéndola "más aséptica", y añade inversiones que desaparecen del presupuesto, como es el caso del Plan Reindus en Torrelavega, que el Gobierno de Rajoy dotó con cuatro millones de euros en 2018.

También añade "compromisos verbales" adquiridos por los Gobiernos de Rajoy y Pedro Sánchez en Santander, concretamente las rehabilitaciones del Palacio de Cortiguera, el MAS y la Biblioteca Menéndez Pelayo, que han pasado de un plurianual de nueve millones de euros, a apenas 300.000 euros para las tres actuaciones. Fernández también ha recordado el compromiso del Estado de implicarse en el MUPAC, que no figura en los PGE de 2019.

Junto a ello, el diputado del PP ha citado más actuaciones que "estaban en marcha y se han paralizado", como la autovía Burgos-Aguilar de Campoo, los estudios del tercer carril de la A-8 hasta el límite con Vizcaya, el nudo Sierrapando-Barreda, los accesos a Raos, o el Desfiladero de la Hermida, "en el que ya se empezó a trabajar, que ya tenía avance de en uno de los tramos y ahora se cae del presupuesto".

Respecto al AVE a Reinosa, ha señalado que "no se ha vuelto a mover un papel" más allá de la redacción del proyecto entre Palencia y Herrera de Pisuerga que dejó adjudicada el anterior ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

En todo caso, el portavoz del PP cree que un pronunciamiento del Parlamento de Cantabria contra el "abandono de la inversión" en la región va a servir de poco" porque el Gobierno de Pedro Sánchez está centrado en "pagar las facturas a los independentistas catalanes".

Al respecto, ha opinado que la moción de censura "le está saliendo muy cara a Cantabria", y ha añadido que "ha fallado Pedro Sánchez pero también Miguel Angel Revilla", un presidente que a su juicio "no reivindica, no gobierna", al que "permanentemente engañan o se deja engañar", cuya voz "no se escucha en ningún sitio salvo en los platós de televisión" y al que el Parlamento tiene que "hacer los deberes".

El portavoz del PP también se ha mostrado "poco optimista" respecto al cumplimiento de los compromisos del Estado en Cantabria, porque "ya no es sólo una cuestión presupuestaria sino de esfuerzo, gestión y trámites".

LA PNL DEL PRC

La parte de la PNL del PRC que el PP "suscribe" insta al Gobierno de la Nación a dotar "debidamente" en las cuentas del Estado para 2019 diversas actuaciones en materia ferroviaria --como partidas nominales para las obras del tramo de alta velocidad Aguilar de Campoo-Reinosa o el incremento de la dotación para la integración ferroviaria de Santander, Torrelavega y Camargo-- y en carreteras.

Así, los regionalistas ha pedido que se aumenten las partidas presupuestarias, y la proyección económica para los siguientes ejercicios, para el enlace de Raos y tercer carril de la A-67; el tercer carril a Vizcaya; la mejora del Desfiladero de la Hermida o del Puerto de San Glorio; la variante de Potes; la de Lanestosa, o el acceso a Valderredible desde la A-67, o los tramos pendientes de la A-73 Burgos-Aguilar.