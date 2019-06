PP dice un "no, alto y claro" a investidura de Revilla y augura "otros 4 años de pérdida de oportunidades"

El PP dice un "no, alto y claro" a la investidura del regionalista Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria porque considera que la cuarta coalición PRC-PSOE va a ser un "polvorín político" y un "gravísimo error para Cantabria" que va a traer "otros cuatro años de pérdida de oportunidades" para la comunidad.

"Así que no es no, señor Revilla. Así no", ha afirmado la presidenta del PP de Cantabria y portavoz del grupo parlamentario popular, María José Sáenz de Buruaga, quien ha opinado que "ninguna" de las tres coaliciones de PRC y PSOE han sido buenas para Cantabria. "Estamos convencidos de que, como las mismas causas suelen producir los mismos efectos, ésta tampoco lo será", ha añadido.

En su intervención en la segunda sesión del pleno de investidura, Sáenz de Buruaga ha criticado que el PRC haya optado de nuevo como socio de Gobierno al PSOE, en lugar de a un PP que --ha dicho-- ha tenido "plena disposición negociadora con un programa de gobierno en la mano" y con intención de aportar "estabilidad y cambio para Cantabria", algo que "no garantiza" el cuarto bipartito entre regionalistas y socialistas.

En este sentido, la líder popular ha señalado que PRC y PSOE han protagonizado en la legislatura recién concluida "enfrentamientos permanentes" entre ellos, "agravados" con la elección del líder socialista, Pablo Zuloaga, que ahora va a ser el vicepresidente de Revilla.

"Si mal convivieron fuera del Gobierno, imagínese dentro", ha opinado Sáenz de Buruaga, que considera que este cuarto bipartito PRC-PSOE es un "polvorín político amarrado por una cascada de acuerdos forzados para salvaguardar intereses partidistas, que puede saltar por los aires en cualquier momento".

Así, la líder del PP y portavoz del grupo popular ha augurado "poco porvenir" tanto al "matrimonio de conveniencia" PRC-PSOE o Revilla-Zuloaga como a Cantabria.

En este contexto, Buruaga ha afirmado que el PP liderará una "oposición firme, exigente y siempre constructiva", ejercerá de "alternativa" y procurará reducir el "daño" que, a su juicio, va a generar el bipartito PRC-PSOE, al que más que una coalición considera "una sociedad de socorros mutuos" a la que "ni Cantabria ni el porvenir de los cántabros le han preocupado un segundo".

Pese a sus críticas al bipartito PRC-PSOE, Sáenz de Buruaga ha asegurado a Revilla que tendrá al PP "para lo serio", "dispuesto a escuchar, con la mano sienpre tendida al servicio de Cantabria".

Por otra parte, ha dedicado parte de su intervención a criticar el acuerdo suscrito entre el diputado nacional del PRC, José María Mazón, y el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, sobre las inversiones para Cantabria, que, según el PP, es un "cúmulo de vaguedades" que no obliga a Sánchez "a nada".

Así, la líder del PP ha puesto en duda su cumplimiento y ha preguntado a Revilla qué va a hacer cuando Pedro Sánchez (PSOE) incumpla este acuerdo, algo de lo que Buruaga se ha mostrado segura y ha opinado que Ábalos va a ser el "siguiente Pepe Blanco", en alusión al exministro de Fomento durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y a su incumplimiento del compromiso del AVE a Cantabria.

"Una vez que pase la investidura, si es que la hay, sus promesas no valdrán nada y a partir de entonces, el señor Mazón, no será más que una plañidera durante otros cuatro años". "¿Qué va a hacer entonces, señor Revilla, tragar como siempre, amenazar con enfadarse o comerse otro buey?", ha preguntado.