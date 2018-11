El PP registra la enmienda a la totalidad ante la falta de "voluntad" del Gobierno de negociar

En declaraciones a los medios, Sáenz de Buruaga ha señalado que "no ha habido la más mínima voluntad de mantener una negociación" con los partidos que sustentan al Gobierno y ha considerado que "queda claro" que el acuerdo para sacar adelante el presupuesto "está hecho".

"Estamos asistiendo a una escenificación que pretende blanquear a costa del PP una negociación que no ha existido", ha enfatizado, apostillando que "no hay negociación, es una farsa dentro de la farsa general del presupuesto".

Saénz de Buruaga se ha referido así a las negociaciones que vienen manteniendo los portavoces de PP, PSOE y PRC, y el consejero de Economía y Hacienda, el socialista Juan José Sota, de cara al apoyo al presupuesto que, para los populares, pasa por revertir las subidas de impuestos de los últimos años "y volver a la situación de 2015" y por una bajada adicional de un punto en el tramo autonómico del IRPF para las rentas de menos de 20.200 euros.

En este sentido, la presidenta del PP ha subrayado que a su partido no le valen "pequeños retoques cosméticos que tengan un mínimo impacto sobre el presupuesto porque implican un mínimo impacto sobre la vida de las personas". Y ha aclarado que esta oferta no significa "un voto de confianza ni al Gobierno ni al presupuesto".

"No se trata de rescatar al Gobierno sino a los ciudadanos, reducir daños y responder de forma adecuada a la desaceleración económica, incentivando la actividad productiva y la creación de empleo. Y sobre todo, de aliviar la situación de las familias que llevan cuatro años viviendo un auténtico infierno fiscal".

En este contexto, el Gobierno convocó ayer al PP, "en tiempo de descuento" y tras haber mantenido negociaciones con los grupos minoritarios. "Vino con las manos en los bolsillos y los deberes sin hacer porque ni tan siquiera fue capaz de cuantificar el impacto económico de la oferta del PP", ha censurado Sáenz de Buruaga, que ha insistido en que "estamos asistiendo a una farsa" en la que "todos sabemos cómo va a terminar la historia".

Al respecto, ha considerado que el Ejecutivo "ya ha señalado a sus aliados preferentes, entre los que no está el PP", y ha elegido al socio "que le de el nuevo salvoconducto", el socio "más cómodo y dócil", que le salga "bastante más barato al Gobierno y más caro a los cántabros". Un socio que no será el PP "porque el Gobierno no quiere".

La popular no se ha mostrado sorprendida por la postura de los "grupos minoritarios" en relación con la enmienda del PP ni con el apoyo a los PGC. "Podemos y Ciudadanos, la rotura de Podemos y de Ciudadanos, al final llevan bendiciendo durante toda la legislatura los presupuestos de este Gobierno: se han convertido en cómplices del Gobierno de Revilla y corresponsables de sus políticas erróneas para Cantabria", ha censurado.

Tras indicar, a preguntas de la prensa, que los partidos del Gobierno no presentaron ayer ninguna contraoferta al PP, Sáenz de Buruaga ha considerado que PSOE-PRC han "dado prioridad" a Ciudadanos, con quien ha mantenido dos reuniones (el jueves y hoy), mientras no ha contestado a la propuesta popular. "Creo que eso es un no al PP y que nos van a contestar juntos, Gobierno y Cs", ha sostenido.

Preguntada por una posible abstención en la votación a la enmienda a la totalidad del diputado del Grupo Mixto, Ramón Carrancio, Sáenz de Buruaga ha dicho que no le sorprende visto lo sucedido el año pasado.

"Lo dije cuando plantee la oferta: el Gobierno no tiene que recurrir a hipotecas ni mentiras ni comportamientos antidemocráticos como el año pasado", ha señalado, sentenciando que el Ejecutivo "elige cómo quiere comportarse".

Lo que sí sorprende a la popular es que el secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, afirmase hace una semana que su partido no iba a negociar "con personas que solo se representan a sí mismas, y en cambio, Carrancio diga que habla con portavoces y está tratando de llegar a un acuerdo". "Cada uno elige sus compañeros de viaje", ha concluido.

En este contexto, el PP pide la devolución de un presupuesto "irreal en ingresos y gastos" e "imposible de cumplir", por lo que es "un engaño y un fraude a los cántabros", que, en su opinión, lastrará la economía con menos inversión, más recortes y más deuda, y que no tiene carácter social.