PP "sospecha" que no se ha avanzado en la IGP de la Anchoa del Cantábrico

En un comunicado, el parlamentario ha recordado que a comienzos de 2017 el consejero informó en diversas reuniones con representantes sindicales, con representantes de las cofradías de pescadores de Cantabria y con fabricantes de Santoña, Laredo, Colindres y Castro Urdiales, y de la puesta en marcha de un calendario de trabajo para la implantación de la IGP para la anchoa, de la que "más de un año después nada se sabe".

Fernández ha indicado que el anuncio causó "cierta sorpresa" en el sector por la "promesa de inminentes resultados" en la tramitación de este sello de calidad y que, por ello, el consejero fue interpelado por el Grupo Popular para que diera a conocer los detalles de dicho calendario de trabajo. De hecho, en su comparecencia el 27 de febrero de 2017, Oria confirmó en el Parlamento su propósito de tramitar la implantación de la IGP con la máxima urgencia, mediante "un calendario apretado y ambicioso".

"Ha transcurrido bastante más de un año y el Gobierno de Cantabria no ha comunicado un sólo avance en esta materia. Nadie sabe nada y por eso vamos a pedir que Oria comparezca de nuevo en el Parlamento, para que explique si se ha hecho algo o no se ha hecho nada, como nos tememos", ha señalado el diputado del PP.

El portavoz en materia de Pesca del Grupo Popular ha dicho que "la casa no se puede empezar a construir por el tejado" y ha reprochado al consejero que saliera ante la opinión pública a anunciar la inminente implantación de la IGP de la anchoa "cuando no había hecho los deberes previos". "El primer deber es buscar el consenso en el sector y mucho nos tememos que ni lo había hace un año cuando anunció la iniciativa ni lo hay ahora", ha apostillado.

Según Fernández, la anchoa que se elabora en Cantabria tiene que distinguirse de las anchoas de otros lugares porque "es la mejor" y proporcionar al consumidor herramientas para poder identificarla va a darle además un valor añadido y va a significar mayor riqueza para la región.

En este sentido ha recordado que en la legislatura pasada el Gobierno del PP creó un sello de calidad, que era el sello vinculado a 'Calidad Cantabria'. "Ahora se ha planteado la Indicación Geográfica Protegida, pero de poco sirve hacer anuncios si luego no hay trabajo, no hay gestión, no hay trámites de ningún tipo como estamos constatando a lo largo del último año", ha concluido.