PP vigilará que se cumplan los compromisos de Ábalos y que no dé a Cantabria "gato por liebre"

"En principio es una buena noticia que el Gobierno del PSOE mantenga los compromisos inversores del gobierno del PP" pero, de todas formas, el PP estará "muy vigilante y exigente" a la hora de valorar el cumplimiento de estos anuncios "porque no queremos que pase como ha ocurrido como en otras ocasiones en que los socialistas han gobernado en Madrid, que es que las inversiones en Cantabria se ha paralizado por completo", ha dicho en un comunicado Fernández.

El portavoz 'popular' ha señalado que habrá que ver en qué se concretan todas las promesas de Ábalos, "no vaya a ser que lo que ayer ha venido a hacer Ábalos haya sido un anuncio electoral, un acto de campaña electoral y no un compromiso de gobierno". "Vamos a ser muy vigilantes y exigentes, porque no es la primera vez que los socialistas a Cantabria le dan gato por liebre", ha apostillado.

Precisamente, Iñigo Fernández se ha referido a las "incertidumbres" de los 'populares' en torno a lo anunciado ayer por Ábalos. "Tenemos algunas dudas y algunas razones para la incertidumbre porque en estos cuatro meses algunas actuaciones que estaban en marcha se han paralizado o han sufrido retrasos, y eso genera dudas e incertidumbres", ha dicho.

Concretamente, se ha referido a la presentación del tramo de AVE entre Aguilar y Reinosa a escala 1:5000 que tenía que haberse producido en verano, "y que a día de hoy no se ha producido", o la adjudicación de la obra de duplicación de vía entre Santander y Torrelavega por importe de 190 millones de euros, "que tenía que haberse licitado en junio, y solo se ha licitado uno de los subtramos, entre Santander y Muriedas, hace quince días".

Además, ha añadido que se sigue sin saber cómo se va a ejecutar la obra de la autovía entre Aguilar de Campoo y Burgos. "El gobierno anterior estaba redactando un estudio de viabilidad económica para poder licitar las obras en abril o mayo del año que viene. No ha habido compromiso alguno de Ábalos en ese sentido", ha apuntado, y ha indicado que tampoco lo ha habido en lo referente a la conexión de Santander con Bilbao "mediante una línea de alta velocidad o velocidad alta".

Por todo ello, Fernández ha considerado que "hay razones para dudar, pero vamos en principio a confiar en su palabra". "Ahora bien, vamos a ser muy exigentes porque no podemos permitir en Cantabria que a la programación de inversiones que tenía en marcha el gobierno del PP se paralice con la llegada de los socialistas al Gobierno de España", ha concluido.